La Zona Franca de Barcelona explora noves oportunitats de negoci a Tànger

Una delegació del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, encapçalada pel delegat especial de l'Estat, Pere Navarro, que ha estat acompanyat per la directora general, Blanca Sorigué, i el director de relacions institucionals i comunicació, Víctor Francos, ha viatjat a Tànger (Marroc) on ha mantingut una intensa agenda de reunions amb destacades entitats i motors econòmics locals. Durant dos dies els representants de l'entitat pública barcelonina han mantingut reunions amb Tanger Med, Africa Economic Zones Organization, Logismed, Tanger Med Special Agency i la Cambra de Comerç de la regió de Tánger-Tetuán-Al Hoceima.





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha fet una valoració "molt positiva de les reunions mantingudes durant aquest intens viatge. En tan sols dos dies hem obert converses per impulsar la cooperació entre les pimes espanyoles i marroquines en l'àmbit de l'automoció, la logística i el transport, hem fet un primer pas per crear una plataforma de zones franques de la Mediterrània, i hem obert la possibilitat d'establir una col•laboració entre les fires líders de logística de la Mediterrània i el Nord d'Àfrica, com són el SIL i Logismed, respectivament".





Navarro ha afegit que "hem pogut conèixer a fons el projecte de Tanger Med -que cal recordar que actualment és el port amb més capacitat de càrrega del Mediterrani i una potent connexió amb el comerç internacional d'Amèrica Llatina-, i és molt possible que tingui una participació molt destacada al SIL 2020, que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny a Barcelona ".





L'estada dels representants del Consorci de la Zona Franca de Barcelona a Tànger també ha servit per reforçar relacions comercials. D'aquesta manera s'han estret les relacions entre les zones franques de Barcelona i Tànger amb l'objectiu d'augmentar la influència de la zona econòmica del Mediterrani a nivell mundial i crear una xarxa de serveis logístics de major eficiència.





Els representants del Consorci de la Zona Franca de Barcelona han mantingut reunions amb Iham Khalil, president de Tanger Med, i Mehdi Tazi Riffi, director de Tanger Med, Ahmed Bennis, president de l'Organització Africana de Zones Econòmiques (AEZO), Fouad Brini, president de Consell de Supervisió de Tanger Med Special Agency, Omar Moro, president de la Cambra de Comerç de la regió de Tànger-Tetuan-AlHoceima i Amine Berrada, president de Logismed.