El Govern no garanteix que la taula entre governs es reuneixi aquest febrer

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, no ha garantit aquest dimarts que la primera reunió de la taula entre governs se celebri aquest mes de febrer, destacant que el calendari no ha de condicionar el diàleg si es vol buscar l'èxit de la negociació.









"El calendari no és la prioritat. Volem que surti bé i que la taula de negociació sigui un èxit. Si això vol dir que hem d'esperar una setmana més per acabar de tancar tots els serrells és normal, si es vol l'èxit de la trobada", ha recalcat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunís dilluns amb els actors independentistes, la portaveu de l'Executiu català ha explicat que volen arribar a la taula de negociació amb "el màxim consens possible" des de la part independentista, també en entorn de la figura del mediador.





Així, ha recordat que JxCat, ERC i la CUP van aprovar una proposta en el Parlament que defensava la necessitat de mediador, una figura que "seria una de les garanties que faria possible l'èxit de la taula de negociació".





"Treballem per a garantir que el compromís adoptat en el Parlament es pugui traslladar a la taula de negociació", ha assegurat Budó, destacant que el posicionament de Torra en aquest àmbit no ha canviat, per la qual cosa continua considerant necessari un mediador.





Encara que el president del Govern, Pedro Sánchez, va exposar la seva voluntat de celebrar la reunió aquest febrer, la també consellera de Presidència ha deixat clar que no està tancada cap data, i no ha garantit que es faci aquest mes.





Segons Budó, Torra no va assumir el compromís de celebrar la taula de negociació al febrer, encara que volen que es faci al més aviat possible, però ha reiterat que l'objectiu és garantir el seu èxit perquè pugui resoldre's el conflicte polític català.





"Si no es produeix l'última de febrer es pot fer la primera o segona de març. Això no és una qüestió de dies, de pressa ni de calendari, és una qüestió de voluntat política", ha manifestat.

També ha explicat que tampoc està tancat el nom de les persones que integraran l'equip de tècnics, i que tot el relacionat amb l'organització i preparació de la taula de diàleg es farà de manera "discreta i fora del focus mediàtic".