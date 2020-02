Iglesias formarà part de la taula de negociació amb Catalunya

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, formarà part de la delegació de l'Executiu que s'asseurà a la taula de negociació amb la Generalitat per resoldre el conflicte a Catalunya, que encapçalarà el president Pedro Sánchez.













Així ho ha confirmat en una entrevista a La Sexta en què ha explicat que serà el cap de l'Executiu qui lideri aquesta delegació, i qui doni a conèixer la resta de membres de l'equip que portarà el Govern central.





A més, ha assegurat que "no està previst" que s'integri en aquesta taula la figura d'un relator. "Els dos governs podem entendre'ns perfectament", ha afirmat. "No està damunt de la taula cap figura d'aquest tipus. És una taula acordada entre els dos governs. Les regles estan acordades. Ara toca fer-ho bé", ha emfatitzat.





Preguntat sobre si en aquesta taula s'ha d'abordar els termes d'una possible consulta en què els catalans decideixin la relació de Catalunya amb Espanya, Iglesias ha assenyalat que "no hi pot haver cap tema exclòs".





"En una taula de diàleg, qualsevol tema és legítim i s'han de posar sobre la taula. A partir d'aquí, els acords als quals puguem arribar, és fonamental que no tractem de condicionar des dels mitjans de comunicació", ha postil·lat.





D'altra banda, ha reafirmat que el Govern té molt clar "que la judicialització del conflicte català no porta enlloc i que haurà de ser amb política i amb protagonismes dels representants polítics com s'afronti la resolució democràtica d'aquest conflicte".