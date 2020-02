Agredeixen tres vigilants a l'estació de FGC a Rubí

Tres vigilants de seguretat han estat agredits aquest dimarts a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Rubí, després que intentessin impedir el pas a un home que volia viatjar sense bitllet.





L'incident ha passat cap a les 10 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions de Mossos d'Esquadra, que han detingut el presumpte agressor.





Segons ha informat Alternativa Sindical, hi ha hagut dos ferits lleus i un tercer de caràcter més greu però estabilitzat, que han estat traslladats a Mútua Terrassa.





El portaveu d'Alternativa Sindical a Catalunya, Manuel Rodríguez, ha explicat que aquesta nova agressió suposa un motiu més per seguir amb les mobilitzacions de el sector. Rodríguez ha destacat que dos dels tres agredits tenen prop de 60 anys, a l'igual que altres companys de sector, i considera que en aquest tipus de serveis haurien de contractar i formar persones més joves.





Els sindicats Alternativa Sindical i USO, que formen part del comitè d'empresa de Tablisa a Tarragona, han convocat una vaga indefinida de vigilants a Renfe Operadora a partir del 3 d'abril, coincidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa.





El portaveu d'Alternativa Sindical ha destacat que, entre els motius per anar a la vaga, figuren la desprotecció dels vigilants davant les agressions per falta d'equips i que hi hagi almenys dos agents junts treballant.