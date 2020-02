El foc creuat entre JxCat i ERC ajorna la posada en marxa de la taula de diàleg

Quan tot estava a punt perquè arrenqués la taula de diàleg, les dissensions internes dins de l'independentisme han posat en escac la iniciativa de Govern. La portaveu de Govern, Meritxell Budó, insisteix en la conveniència de l'mediador en la taula de negociació entre governs, una figura que ERC no considera indispensable perquè la taula comenci a caminar.





"El calendari no és la prioritat. Volem que surti bé i que la taula de negociació sigui un èxit. Si això vol dir que hem d'esperar una setmana més per acabar de tancar tots els serrells és normal, si es vol l'èxit de la trobada" , ha recalcat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Segons Budó, Torra no va assumir el compromís de celebrar la taula de negociació al febrer, tot i que volen que es faci el més aviat possible, però ha reiterat que l'objectiu és garantir el seu èxit perquè pugui resoldre el conflicte polític català.





TORRA PENSA EN LES ELECCIONS





Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunís dilluns amb actors independentistes, ha explicat que volen arribar a la taula de negociació amb "el màxim consens possible" des de la part independentista, també amb la figura del mediador.





El president pensa fins i tot a portar a Parlament aquesta qüestió, perquè sigui la Cambra Catalana la que torni a posicionar-se sobre la seva necessitat. De fons, es troba la guerra oberta entre ERC i JxCat per transmetre els seus missatges a l'electorat independentisme.





Els postconvergents volen passar pels "falcons" en aquesta negociació, mentre que els republicans practiquen una política de "coloms" i traslladen a la ciutadania la seva idea del pragmatisme independentista.









TORRENT DÓNA LA RÈPLICA





El president de Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que demorar la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat "seria irresponsable", en resposta a les declaracions d'aquest dimarts de la portaveu de Govern, Meritxell Budó, que ha afirmat que el calendari de la taula no és la prioritat.





En una entrevista aquest dimarts a Cadena Ser, Torrent ha avisat: "Com més tardem a començar a treballar, més es va a enquistar el conflicte", i ha reclamat que totes les parts es posin a treballar com més aviat millor.





Sobre la figura del mediador, Torrent ha dit que permetria fiscalitzar els acords però que la prioritat d'ERC és que la taula de diàleg comenci a caminar: "No farem servir el mediador perquè el PSOE tingui excusa per no seure a parlar", ha afegit.