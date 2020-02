Calviño topa amb Moncloa per aprovar la 'taxa Google' abans d'assolir un acord global

La vicepresidència econòmica i ministra d'Economia, Nadia Calviño, no ha vist amb bons ulls l'aprovació de la 'taxa Google'. Per Calviño, que el Govern espanyol s'hagi avançat a l'acord global sobre aquest nou impost a les empreses digitals pot esquerdar el consens que es volia aconseguir en el marc de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics).





La discrepància de Calviño no consisteix en una negativa a la taxa, sinó que respon a una qüestió estratègica. El consens europeu o en el si de l'OCDE evitaria que el president dels Estats Units, Donald Trump, pogués respondre amb represàlies aranzelàries.





En el passat, Trump ha respost amb la imposició d'aranzels davant mesures preses a Europa que puguin afectar l'economia nord-americana. Una manera d'esquivar aquesta resposta podria passar per llançar un acord en bloc, la qual cosa dificultaria a EUA escalar a la guerra aranzelària.









Però la recepció en el cercle de Moncloa d'aquests arguments ha sigut nul. Segons informa Vozpópuli, "no hi ha manera que entenguen que no és el moment d'actuar en solitari".





EN QUÈ CONSISTEIX L'IMPOST?





El nou Impost sobre Determinats Serveis Digitals, conegut com a 'taxa Google', gravarà aquelles empreses amb ingressos anuals totals de, almenys, 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros.





En concret, en línia amb la proposta que en el seu moment va fer la Comissió Europea, gravarà el 3% dels serveis de publicitat en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades. El Govern espanyol espera recaptar amb aquest tribut 1.200 milions d'euros, la liquidació dels quals serà trimestral.