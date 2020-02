La paralització de les llicències al 22@ posa en risc 4.000 milions d'inversió

La paralització de les llicències en el districte tecnològic del 22@, un dels més dinàmics i amb major futur de la ciutat, amenaça amb debilitar la posició de Barcelona en la captació d'inversors interessats en aquest sector estratègic.





Per això l'associació d'empreses i institucions 22@ Network BCN ha demanat aquest dimarts a Govern Municipal que realitzi amb "màxima celeritat" la tramitació de les modificacions de planejament previstes en districte tecnològic.









Després que el Govern local hagi aprovat una suspensió de plantejaments durant quatre mesos per actualitzar el full de ruta d'aquesta àrea, l'associació ha considerat que "un alentiment injustificada en l'atorgament de llicències posaria en risc la captació de talent i la inversió en la ciutat", han informat l'associació en un comunicat.





"Demanem la màxima celeritat en l'aplicació dels canvis en el planejament, la promoció efectiva del 22@ i l'aprofitament de la mateixa en benefici de tota la ciutat i el màxim suport polític i institucional per al futur del 22@", ha assenyalat el president de 22@ Network BCN.





La paralització de les llicències pot afectar molt negativament l'arribada de capitals. Segons informa 'El Confidencial', fins a 4.000 milions d'euros queden compromesos amb aquest retard de la documentació necessària per a edificar en el districte.





Segons l'últim informe de BNP Paribas Real Estate, aquesta zona va tancar 2019 amb una inversió rècord de 610 milions d'euros, la qual cosa suposa un 141% més que en 2018 i el 46% del total de la capital.





"El districte 22@ s'ha consolidat en 2019 com l'àrea més dinàmica i amb major projecció del mercat d'oficines del mapa nacional", assegura la consultora, que detalla que en l'últim any s'han signat 80 operacions en la zona per una superfície de 155.012 metres quadrats, un 17% més que en 2018.