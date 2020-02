Els empresaris avisen que les taxes 'Google' i 'Tobin' poden restar competitivitat

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha rebutjat aquest dimecres l'aprovació unilateral de les taxes 'Google' i 'Tobin' a Espanya, perquè poden provocar pèrdua de competitivitat i "castigar" el mercat i les empreses nacionals, pel que ha demanat que s'harmonitzin amb Europa i s'eviti la doble imposició per a les companyies espanyoles.









En aquests termes s'ha expressat Garamendi en declaracions als mitjans de comunicació a terme de ple extraordinari de la Cambra de Comerç d'Espanya, que ha presidit el Rei, després que ahir el Consell de Ministres aprovés els projectes de creació dels nous impostos a determinats serveis digitals ('Taxa Google') i a les transaccions financeres ( 'Taxa Tobin').





Garamendi, que ha recordat que ostenta el càrrec de vicepresident de la patronal europea d'empresaris, ha reclamat que aquests nous tributs s'harmonitzin amb Brussel·les el considerar que "no és bo que un país prengui decisions a diferència d'altres perquè pot fer que aquest país perdi competitivitat".





Sobre la 'taxa Google', pensa que s'ha d'implementar per "decisió europea" i ha recordat el cas de França, que ha ajornat la liquidació de l'impost, el mateix que finalment ha plantejat el Govern espanyol, que ha establert de manera excepcional una sola liquidació no abans del pròxim 20 de desembre.





A més, ha recordat que "d'aquí a poc" hi ha programat un viatge d'Estat amb el Rei als Estats Units, país que s'ha mostrat contrari a aquesta taxa i ha arribat a amenaçar amb l'establiment d'una pujada d'aranzels als estats que ho posin en marxa.





"S'està parlant del camp i hi ha una sèrie d'aranzels al camp, cal valorar tot això", ha postil·lat Garamendi, que no obstant ha matisat que la patronal sí que pot arribar a "compartir" que les empreses que operen en un determinat país paguin els impostos en aquest país, tal com s'està discutint en el marc de l'OCDE.





Sobre la 'taxa Tobin' també ha sostingut que hauria de ser un altre projecte d'àmbit europeu un cop hagi "consens", ja que en aprovar-se de manera unilateral "s'està castigant el mercat espanyol i les empreses espanyoles".







A més, ha avisat que els inversors "poden anar-se'n a altres mercats a invertir a altres empreses perquè els serà més rendible en pagar menys impostos", com poden ser els mercats de París o de Frakfurt. Fins i tot podria produir-se la mateixa situació entre els inversors espanyols, ja que "després és una qüestió de declarar davant Hisenda que tens diners fora, però no és més que això".





Per això, el president de la CEOE ha demanat que les mesures es harmonitzen amb Europea. "Som Europa i no podem marcar-nos línies que puguin perjudicar la competitivitat", ha sentenciat.