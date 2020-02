Quim Forn surt de la presó per anar a treballar a Mediapro

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Quim Forn, a la presó per l'1-O, ha sortit a les 7.37 hores d'aquest dijous de centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) per anar a treballar a Mediapro.





El també exregidor de l'Ajuntament de Barcelona ha sortit somrient caminant juntament amb una de les seves filles i un cunyat, i ha saludat a la premsa, a qui li ha desitjat els 'bon dia'. El polític de JxCat ha pogut sortir en aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, que permet flexibilitzar el règim de la presó.









Mentre Forn es dirigia acompanyat dels seus familiars cap a un cotxe privat per anar a Barcelona, la seva filla li ha demanat que parés un moment i ho ha fotografiat de peu davant del centre penitenciari.





La fotografia ha estat publicada minuts després en el compte de Twitter de Forn, acompanyada d'un missatge que ha escrit: "Sortint de la presó de Lledoners, en el primer dia de permís per anar a treballar després de 841 dies sense llibertat. Moltes gràcies pel vostre suport".





Després de la fotografia, tots tres han entrat dins el vehicle per dirigir-se a la capital catalana, on Forn exercirà el seu primer dia de treball com a jurista especialista en Dret Públic a Mediapro, on passarà cada dia 12 hores i mitja durant cinc dies entre setmana i després tornarà a dormir a Lledoners.