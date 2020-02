Els veïns de Tarragona es planten després de l'accident d'Iqoxe: "No sabíem què passava"

Els veïns de Tarragona s'han plantat aquest dimecres en una multitudinària manifestació per protestar per la inseguretat que senten a prop d'empreses químiques, i han lamentat que es va evidenciar en l'accident d'Iqoxe a La Canonja on van morir tres persones, segons les queixes recopilades durant la jornada.





La Núria, que ha anat a la manifestació amb el seu nadó, explica que ningú els va avisar del que estava succeint el dia de l'explosió ni de les mesures que havien de prendre per protegir-se: "No sabíem què passava".





Estava passejant pel carrer i portava al cistell a la seva filla quan va ocórrer l'accident, moment en el qual la gent va començar a córrer i fugir en cotxe, sense saber què fer, perquè no va sonar cap alarma, diu.





Recorda que va anar a casa i va trigar més de 40 minuts en poder saber què passava, i demana per a la seva filla més mesures de control: "Per a ella vull més seguretat. Creixerà a Bonavista --barri de Tarragona--. Vull que sàpiga què té de fer".









La manifestació ha reunit unes 1.600 persones, que han recorregut els carrers de Tarragona sota el lema 'Volem seguretat en la química, informació i coordinació'.





La marxa s'ha sumat a la vaga convocada per sindicats, a la qual estaven cridats a participar uns 11.000 treballadors i que ha registrat un seguiment massiu.





VAN PENSAR QUE ERA UN TERRATRÈMOL





Juani, que ha viscut des de sempre a Tarragona i té un germà que treballa en aquesta indústria, explica que estava cuinant quan va succeir l'explosió i que van pensar que era un terratrèmol perquè "es va moure tot".





Reclama més seguretat i que els informin de com actuar, i defensa que s'ha manifestat per no tenir "tant perill, i que posin més remei", a més de per donar suport als treballadors en vaga.





Carol, empleada d'una planta propera a Iqoxe i veïna de la ciutat, assenyala que ella havia marxat de la feina cap a mitja hora quan es va produir l'accident, i estava amb la seva mare, que també ha participat en la protesta i ha dit que li hagués donat "un infart" si no haguessin estat juntes.





"No estem preparats" ni els ciutadans ni els treballadors, assegura Carol, que assenyala que qualsevol persona que viu a Tarragona té veïns, amics i coneguts emprats en aquesta indústria i exigeix que hi hagi una sirena per avisar a la població si es produeixen més accidents com el d'Iqoxe.





LES ALARMES QUE NO van sonar





Antoni, que té casa a 300 metres de la planta d'Iqoxe i també treballa en una empresa química de la zona, ha assistit a la protesta amb una sirena per mostrar les alarmes que no van sonar "en el seu dia".





"Va pegar un espetec", il·lustra Antoni, que es trobava a casa amb la seva dona, i indica que l'explosió els ha deixat una esquerda a la cuina.





"NO SABEM QUÈ RESPIREM"





Rosa i Iñigo, que resideixen al centre de Tarragona, han acudit a la marxa perquè estan "farts" de la poca seguretat que tenen i critiquen que les administracions els van donar poca informació del que passava.





Ell ha portat una màscara per advertir de la contaminació que hi ha a la ciutat, envoltada d'empreses industrials: "No sabem què respirem".