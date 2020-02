Iqoxe planteja un ERO temporal d'un any a tota la plantilla

L'empresa Iqoxe ha plantejat als treballadors la presentació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal durant un any a la plantilla, formada per prop d'un centenar de persones, segons han confirmat fonts sindicals i de la companyia.









L'anunci té lloc gairebé un mes després de la tràgica accident a la planta petroquímica de Tarragona en què van morir tres persones.





L'ERO temporal també afectaria cinc persones de la planta de la companyia al Prat de Llobregat (Barcelona).





Comissions Obreres de Catalunya s'ha oposat frontalment a l'ERO i argumenta que és incomprensible que es plantegi aquesta mesura en un moment de màxim volum d'activitat de la planta.





El secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, considera que es tracta d'una actitud mercantilista d'Iqoxe, que pretén seguir augmentant els beneficis.





MOTIUS DE L'EMPRESA





En un comunicat aquest dijous, la companyia ha explicat que la causa invocada per a la presentació del ERO temporal és la paralització de l'activitat productiva des del 14 de gener de 2020, la necessitat d'escometre treballs per a la represa de l'activitat i l'absència d'una data que permeti delimitar l'inici de l'activitat.





L'empresa ha al·legat que la suspensió de contractes a l'empara de la força major ofereix les majors garanties per als treballadors: "La presentació d'aquest ERTO per causa de força major s'efectua amb l'objectiu d'adequar els recursos humans, materials i econòmics de la companyia fins al reinici de l'activitat".





També ha garantit que el reinici de l'activitat es realitzarà sota "les més estrictes exigències de seguretat" verificades per experts independents i autoritzades per l'administració pública pertinent.





Ha sostingut que, una vegada constatada la causa de força major per l'administració, la direcció i el comitè d'empresa d'Iqoxe, negociaran i acordaran el relatiu a l'expedient, com el nombre de persones afectades del total de la plantilla i els períodes d'afectació.





També ha defensat que els empleats són una part indissociable de l'empresa i imprescindibles per a dur a terme la posada en marxa de la planta d'òxid d'etilè, i dels reactors no afectats en la planta de derivats.





VAGA





Per a aquest dimecres 19 de febrer hi ha convocada una vaga a la petroquímica i una manifestació a la tarda amb l'objectiu de reclamar més seguretat per als treballadors i els veïns de la comarca del Camp de Tarragona.





Per la seva banda, UGT Bombers va assegurar recentment que, a l'espera del resultat de la investigació de l'accident, la seva impressió és que "la combinació d'una acció negligent de l'empresa" i un abandó de funcions.





El secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río, ha considerat que l'accident "posa de manifest la incompetència de l'administració en la seva funció preventiva, inspectora, punitiva i coercitiva, i, en definitiva, en la defensa dels interessos i seguretat de la població davant els interessos empresarials".





Per la seva banda, el mes passat la Conselleria de Treball de la Generalitat va obrir un nou expedient a l'empresa Iqoxe per reprendre l'activitat sense els permisos de riscos laborals que exigeix el Govern català.





Aquest expedient no ha de comportar obligatòriament una sanció, però sí que és un toc d'atenció a la companyia.