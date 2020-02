Un estudi del CSIC a Barcelona confirma que la contaminació del trànsit augmenta la pressió arterial

Una investigació liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha constatat que la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit està associada a nivells alts de pressió arterial. El treball, que s'ha centrat en la concentració mitjana diària de partícules ultrafines a Barcelona i el seu impacte en més de 500 pacients, s'ha publicat a la revista 'Journal of Hypertension'.





Els investigadors han observat que un increment de la concentració diària de contaminació atmosfèrica per material particulat ultrafí (amb un diàmetre inferior a 100 nanòmetres) està associada a un "augment significatiu" de la pressió arterial, mesura a través del monitoratge ambulatori mitjançant 'holter' (un dispositiu portàtil que mesura la freqüència cardíaca) durant 24 hores.









"Les partícules ultrafines, la principal font d'emissió de la qual en àrees urbanes és el trànsit, és un factor de risc cardiovascular i, tal com hem observat en l'estudi, també en el control de la pressió arterial. En concret, un increment de 10.000 nanòmetres de partícules ultrafines està associat amb aproximadament un augment de 3 mil·límetres de mercuri dels nivells de pressió arterial diastòlica", explica l'investigador del CSIC Aurelio Tobías, que treballa a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA).





En aquesta investigació s'han emprat dades de Cardiorisc, corresponents a 521 pacients a la ciutat de Barcelona, entre 2009 i 2014. Aquest registre recull a nivell nacional pacients seleccionats pels seus metges en 223 centres d'atenció primària pertanyents a el Sistema de Salut Espanyol, on es recullen dades diàries de la monitorització ambulatori de la pressió arterial.





A part d'incrementar els símptomes cardiovasculars, la contaminació atmosfèrica també augmenta els respiratoris, indica l'investigador del CSIC. "Estudis recents mostren els efectes negatius en l'aparell reproductor i el sistema nerviós. També afecta el desenvolupament neuronal i incrementa el risc de càncer, sense oblidar la despesa derivada que comporta per al sistema sanitari. És urgent actuar ja", adverteix.





Segons els científics, les mesures posades en marxa per reduir el trànsit a les grans ciutats no són suficients. En el projecte AIRUSE, investigadors de l'IDAEA dirigits per Xavier Querol proposen sis mesures per aconseguir ciutats respirables: cedir competències en matèria de qualitat ambiental a les àrees metropolitanes; millorar el transport metropolità; reduir els cotxes amb un peatge d'entrada a la ciutat; fixar zones de baixes emissions perquè els cotxes que entrin siguin nets; repensar la distribució urbana de mercaderies, i transformar, redissenyar i pacificar les ciutats i el seu entorn urbà quan s'hagi reduït el volum del trànsit.