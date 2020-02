Renfe aconsegueix un contracte multimilionari per a l'AVE Houston-Dallas

Renfe preveu ingressar uns 6.000 milions de dòlars (uns 5.500 milions d'euros) durant el període de 16 anys en què explotarà els trens del futur AVE entre Dallas i Houston, a Texas (Estats Units), una vegada que en 2026 aquesta línia conclogui la seva construcció i es posi en servei, segons han confirmat fonts de Renfe.





La companyia ferroviària pública va aconseguir al desembre de l'any passat aquest contracte per encarregar-se de posar en circulació els trens de la que serà primera línia d'Alta Velocitat d'Estats Units.





Ara, l'operadora ha realitzat una estimació econòmica del que la prestació d'aquest servei internacional li suposarà en termes d'ingressos, dades que presentarà al seu consell d'administració dilluns que ve.





En funció d'aquesta projecció, Renfe calcula que ingressarà els referits 6.000 milions de dòlars a tot el període de vigència del contracte, tal com ha avançat la 'Cadena Ser'.





D'aquesta suma total, uns 311 milions de dòlars (uns 285 milions d'euros) es cobraran en els anys vinants, durant la fase d'assessorament de la construcció. El gruix de la facturació estimada (5.611.000 de dòlars, és a dir, uns 5.200 milions d'euros), es percebrà quan els trens es posin en servei en 2026 i fins que el 2042 conclogui el seu contracte per explotar-los.





L'import converteix el contracte en un dels majors assolits a l'exterior, juntament amb el de l'AVE a la Meca, en el qual també participa Renfe per operar els trens.





Tanmateix, aquest projecte es va aconseguir a través d'un consorci d'empreses públiques i privades doncs va incloure la construcció de part de la línia.





Pel que fa a l'AVE a Texas, Renfe va entrar en el projecte l'octubre de 2018, quan va ser elegit com a soci estratègic per assessorar en el disseny i construcció. Posteriorment, el desembre de 2019, va aconseguir també la futura explotació de la línia.





PRIMER AVE DE PROMOCIÓ PRIVADA





L'AVE entre Dallas i Texas és un projecte estimat en un total de 20.000 milions de dòlars (uns 18.520 milions d'euros) que contempla la construcció d'una línia de 386 quilòmetres de longitud per unir les ciutats de Dallas-Fort Worth i Houston en un temps de viatge d'hora i mitja.





El corredor serà el primer AVE privat del món, atès que està sent promogut per un consorci d'empreses privades, el Texas Central Partners, amb el que no està previst que compti amb fons públics.





Renfe va entrar en el projecte en el marc de la seva estratègia d'internacionalització, un dels pilars del pla estratègic que desenvolupa la companyia pública, juntament amb la digitalització i la propera posada en marxa a Espanya del seu servei AVE companyia de baix cost.





La companyia aborda aquesta estratègia en tant a Espanya està pendent que el mes vinent de desembre es liberalitzi el transport de viatgers en tren i afronti la competència d'operadors a l'AVE.





Després avançar la 'Cadena Ser' les dades del que el contracte a Texas reportarà en ingressos a Renfe, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el va qualificar de "gran notícia per a Espanya".