La Caixa fitxa Sergi Loughney com a nou dircom del Palau Macaya

La Fundació Bancària "la Caixa" incorporarà en les pròximes dates a Sergi Loughney com a director de Prospectiva, Reflexió i Palau Macaya.





Loughney (Barcelona, 1962) tindrà la seva seu al Palau Macaya, centre acadèmic de la Fundació per a la reflexió intel·lectual i l'avanç de la pensada, situat al Passeig Sant Joan de Barcelona.





Assumeix la responsabilitat procedent d'Abertis, on en aquesta última etapa ha exercit com a Director de Comunicació i de Reputació Corporativa, i on també ha estat Director de la Fundació Abertis, des de l'any 2007.





En la nova etapa, Loughney dependrà de Presidència i de Secretaria General de la Fundació Bancària "la Caixa".