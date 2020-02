La Mobile Week més inclusiva s'enlaira amb Joan Pahisa expert en tecnologia accessible de la Fundació ONCE

L'inici de la Mobile Week va ser espectacular i va tenir lloc en un enclavament 100% sense barreres, l'auditori de l'ONCE a Barcelona on un brillant, Joan Pahisa, doctor en informàtica i Gestor de Projectes de Tecnologia Accessible i R + D de la Fundació ONCE, es va ficar a el públic a la butxaca amb les seves reflexions sobre la necessitat que la tecnologia no exclogui a ningú des del seu disseny.





Aquesta iniciativa és possible gràcies a la Fundació Mobile World Capital, l'Ajuntament de Barcelona, Caixabank i Estrella Damm. La tecnologia té un potencial enorme per ajudar les persones en diversos àmbits de la vida diària. No obstant això, hi ha vegades que no es té en compte la diversitat de les persones i és molt possible que aquesta s'acabi convertint en una barrera.





ENRIC BOTÍ: "PERQUÈ LA TECNOLOGIA SIGUI ACCESSIBLE, HA DE SER USABLE i ASSEQUIBLE"





Enric Botí, Delegat Territorial ONCE Catalunya.





Enric Botí, Delegat Territorial ONCE Catalunya va presentar a Joan Pahisa i va parlar en el seu discurs de la necessitat que les 'smart cities' incloguin l'accessibilitat universal que tingui en compte a les persones amb discapacitat, "aprofitant" els avenços que permeten les noves eines i evitant excloure a col·lectius, hem d'anar cap al concepte de 'smart human city'.





"Des de l'ONCE" va afirmar Botí, defensem la tecnologia universal i disruptiva i, per aconseguir això, ha de complir una sèrie de requisits: que sigui accessible, que sigui usable i que sigui assequible ".





JOAN PAHISA: "M'AGRADARIA DESENVOLUPAR UNA TECNOLOGIA QUE LLUITI CONTRA LA SOLETAT"





Per la seva banda Joan Pahisa, va recordar més d'una vegada a la sala "estem en un país molt envellit i tots ens farem grans, si fem que també la tecnologia sigui inclusiva, des del principi tots guanyarem. És un Win to Win".









Joan Pahisa en plena intervenció parlant de les possibilitats de la robòtica.





A través de la seva experiència al Japó, Pahisa va narrar "les seves dificultats d'accessibilitat en un país estranger i les que troba en el seu dia a dia i les solucions que ha adoptat per adaptar-se a un entorn que no li té en compte ni a ell ni al col·lectiu de la discapacitat ".





"Així per poder usar el botó d'obertura de portes de metro o poder utilitzar màquines expenedores o qualsevol altre artefacte poc pensat en gent com ell, utilitza diferents "gadgets", mentre el públic, que va aconseguir empatitzar amb ell assentia entre l'humor i la resignació al sentir-se plenament identificat.





Pahisa va arribar a afirmar que "no vull ser un heroi, ni m'agraden les històries que ens representen com a herois, m'agrada la publidad com la de Booking que ens representa amb plena normalitat. Vull que el normal sigui que el món pensi en tots i també en la tecnologia. "













Per al desenvolupador de tecnologia accessible "la tecnologia té els mateixos prejudicis i estereotips que els seus desenvolupadors i dissenyadors, ja que aquests pensen en els usuaris estàndard. En la tecnologia basada en anàlisi de dades que ens ajuda a realitzar tasques monòtones hem d'incorporar la idea de diversitat, perquè sinó incorporarà les discriminacions actuals. Heu vist a molta gent amb discapacitat o dones en llocs de responsabilitat ?. Si a un ordinador li fiquem les dades actuals sobre qui és la tipologia de persona més adequada per a un lloc de direcció i li incorporem les dades actuals, mai accedirà a aquest lloc ni un discapacitat ni una dona, cal incorporar paràmetres de diversitat per produir un canvi real en la societat de la tecnologia ".





La tecnologia en paraules de Pahida "és aquí per quedar-se i hem d'estar oberts i perdre la por. Si no comencem a dissenyar tecnologia accessible, aquesta estarà ancorada en el passat, pel que és importantíssim, per tant, la formació. Formació perquè la gent, futurs dissenyadors i desenvolupadors aprenguin a posar-se en la pell dels altres ".





Finalment Pahisa va revelar que la tecnologia que li agradaria desenvolupar "és la que ajudi a abordar el tema de la solitud. Una tecnologia que ajudi a enfortir les relacions socials, les directes".





DEBAT ENTORN A LA TECNOLOGIA





D'esquerra a dreta: Carlos Grau, Laura Gil i Benjamí Puigdevall.





En el debat previ a la conferència de Pahisa van participar el CEO de Imagin Bank, Benjamí Puigdevall, va afirmar que "la tecnologia ens permet ser disruptius. Però hem de fer un ús responsable, un ús inclusiu i hem de fer arribar aquesta tecnologia a tothom "





Mentre Laura Gil, directora de Transformació Digital a Estrella Damm va afirmar que

"Ningú es pot quedar fora d'aquesta gran transformació digital, ni les empreses ni la ciutadania".





"L'esperit de la ciutat com a capital mundial del mòbil queda demostrat amb la Barcelona Tech Spirit i aquest conjunt d'activitats programades durant uns dies intensos", va destacar Carlos Grau, el director general de la Mobile World Capital.









EL MOBILE WEEK COMPTARÀ AMB 150 ACTIVITATS PER TOTA CATALUNYA





A la suspensió del Mobile World Congress ha sobreviscut la Mobile Week, les activitats previstes per impulsar el debat al voltant de la tecnologia entre els ciutadans. La Mobile Week, guanya protagonisme aquests dies, com una demostració que la tecnologia segueix present a la ciutat comtal.









Un programa de més de 150 activitats amb xerrades i tallers es reproduiran fins a finals de la setmana per centres cívics i espais singulars en cada un dels districtes de la capital catalana al voltant de tres temàtiques: la robòtica i intel·ligència artificial; dades i ciberseguretat; i la mobilitat del futur.





Una de les novetats d'aquesta Mobile Week és que s'ha expandit en el calendari i en el mapa. Si l'any passat va arribar a cinc ciutats més enllà de Barcelona, enguany ho fa a 15 llocs diferents de l'entorn de Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins als Pirineus, i amb un programa d'activitats i conferències que va començar fa ja alguns dies i que s'allargarà fins a finals de març.