Els índexs de lectura a Espanya han millorat més de vuit punts percentuals des de l'any 2010, si bé encara hi ha un 31,5% persones que no llegeix llibres mai, segons recull el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2019 elaborat per la Federació de Gremis d'Editors.









Així, l'informe recull que el percentatge de persones que llegeixen llibres és d'un 68,5%, davant el 60,3% del 2010, amb una mitjana lectora d'onze llibres a l'any (gairebé un llibre al mes). No obstant això, aquesta xifra inclou aquells que han de llegir per treball o estudis.





Atenent únicament els que llegeixen en el seu temps lliure, els percentatges baixen, tot i que es manté la tendència d'increment d'altres anys. En aquest sentit, els lectors d'un llibre al mínim un cop al trimestre estan en 62,2% -57% en 2010-, en contrast amb el 37,8% de la població que continua sense llegir llibres.





Pel que fa als motius que porten a no llegir en el temps lliure als enquestats, el director del baròmetre, Óscar Chicharro, ha qualificat com a "preocupant" que un 29,4% declari que 'no li interessa'. Per contra, gairebé la meitat (un 49,1%) reconeix que no ho fa per 'falta de temps', mentre que un 24,2% afirma que 'prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments'.





El perfil del lector freqüent a Espanya és el de dona, universitària, d'àrea urbana i amb 55 anys o més, tal com assenyala el Baròmetre, elaborat amb el patrocini del Ministeri de Cultura i Esport. De fet, les dones presenten un major percentatge de lectores de llibres en temps lliure que els homes en tots els grups d'edat de l'estudi.





L'estudi posa en relleu altres dades, com el creixement moderat del percentatge de llibres en suport digital, fins al 29,1%, on la descàrrega gratuïta segueix sent la principal opció per obtenir el llibre. A més, un 3% de la població escolta audiollibres. Per al ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, "l'objectiu és llegir i no el suport en què es plasma: cal ser capaços de conciliar l'existència de diversos formats".





En qualsevol cas, dins dels lectors digitals, un 54,7% reconeix que descarregar els llibres electrònics gratuïtament, d'entre els quals més de la meitat "saben perfectament quan la descàrrega no és legal". De cada deu llibres descarregats, 7,7 són gratuïts i 2,3 són de pagament.





L'informe també destaca que hi ha sis comunitats autònomes per sobre de la mitjana lectora -amb Madrid al capdavant- i que els nivells lectors cauen a partir dels 15 anys. Així mateix, augmenta lleugerament la proporció de compradors, fins a un 62,6%, i el nombre de llibres comprats -11,5-, sent les llibreries el lloc habitual de compra per un 67,5% de les persones.