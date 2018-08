10 llibres recomanats per llegir a l'estiu 2018

Viatjar o quedar-se a casa, platja o muntanya, poble o ciutat, són opcions de les vacances d'estiu, totes elles compatibles amb la lectura d'un o diversos llibres per a aquests moments de descans i benestar. Et proposem novel·la romàntica, negra, històrica, històries reals, llocs desconeguts, contes curts i infantils, tots ells publicats aquest 2018.





POLICIA LLEIAL ALS SEUS PRINCIPIS





Pere Cervantes és policia i escriptor i, en la seva última novel·la, 'Golpes' (Editorial Alrevés) , explica la història d'un agent especialitzat en narcotràfic que acaba de sortir de presó provisional i està a l'espera de la sentència judicial. Basada en fets reals i reconeguda amb el Premi Lletres de la Mediterrània, 'Golpes' conserva l'anonimat del protagonista en la vida real perquè el cas segueix sense resoldre.









RELATS QUE EMOCIONEN





La periodista Laura Casas ha publicat el recopilatori de relats 'Cinquanta còdols a la mar' (Ganzell Edicions), que és el seu primer llibre i en el qual barreja ficció i autobiografia a través d'històries que parlen de temes com la infància, la família, la amistat, el dolor, l'amor i el pas del temps.





UN MÓN ÀRAB DIFERENT





Tomàs Alcoverro escriu des de fa més de 40 anys sobre l'Orient Mitjà i sobretot del Líban, on viu. Les seves cròniques com a corresponsal de guerra a Beirut i com a testimoni de la vida quotidiana aconsegueixen apropar amb naturalitat les complexitats d'aquest petit país. En 'La noria de Beirut' (Editorial Diëresis) recull alguns dels escrits sobre aquesta ciutat que no para, roda i reneix tot i els conflictes i dels canvis.









NOVEL·LA ROMÀNTICA AMB VALORS





La periodista i escriptora Ana Basanta debuta a la novel·la amb 'Días que valieron la pena' (Editorial Tandaia) , una història de passió i desamor ambientada a la selva colombiana a 2006.

L'obra, que és el cinquè llibre de Basanta i el primer de ficció, narra la gira de la jove Laura Pérez Castro per les comunitats camperoles a la zona del Magdalena Medio, amb motiu d'un estudi sobre els desplaçats a Colòmbia.













FASCINANT HISTÒRIA REAL





'La força d'un destí' (Columna / Planeta) de Martí Gironell ha estat el llibre més venut aquest Sant Jordi. La història de Jean Leon, un home de Santander que va ser amic de les grans estrelles de Hollywood gràcies al seu restaurant La Scala, ha fascinat a tots aquells lectors que desconeixen la història que hi ha darrere d'aquest personatge que dóna nom a un vi.





BARCELONA I L'IMPERI CAROLINGI





Juan Francisco Ferrándiz torna a la novel·la històrica amb una trama d'amors, secrets i venjances a la Barcelona medieval del segle IX. 'La terra maleïda' (Grijalbo/Rosa dels Vents) reuneix personatges imaginaris i reals en una ciutat a punt de desaparèixer per les múltiples batalles en l'anomenada Marca Hispànica.









MAIG DEL 68





El famós Maig del 68 sona molt llunyà. Han passat 50 anys i per a molts va ser un gran moment, per a altres també però creuen el seu resultat va ser fallit, per als més joves és com un moment més de la Història. No obstant això, Joaquín Estefanía, aprofitant l'efemèride ha volgut posar en el seu lloc aquesta data en el seu llibre 'Revoluciones: Cincuenta años de rebeldía (1968-2018)' (Galaxia Gutenberg) .





L'ALTRA CARA DE COREA





L'escriptor i activista sud-coreà Hwang Sok-yong retrata a la novel·la 'Todas las cosas de nuestra vida' (Alianza Literaria) , el dia a dia en un abocador de Seül en els anys 70, en contraposició amb el gran avanç tecnològic i el creixement econòmic del país. És crític amb la modernitat que deixa de banda als més desfavorits, però al seu torn es confessa un optimista i confia en la mobilització de la societat.









APRENDRE DE NOU





Guadalupe Iglesias explica a 'Al fin la luz' (Ediciones Huso) com va quedar cega en un període de deu anys i com la tecnologia li va permetre recuperar part de la visió gràcies a un ull biònic, a través d'unes ulleres especials amb càmera. Lupe passeja, balla, viatja, gaudeix al cinema, va al futbol, visita museus i assegura ser feliç. En aquest llibre pretén encomanar aquestes ganes de seguir endavant i d'aprendre de nou.









CONTES INFANTILS PERSONALITZATS





Upala Books és una nova editorial infantil creada de la mà de Mario Catelli amb seu a Barcelona que dissenya contes personalitzats per a lectors d'entre dos i nou anys. Els contes personalitzats estan orientats a formar bons lectors, així com a ajudar els pares i mares a jugar amb els fills per compondre un llibre únic, ja que conté noms i detalls dels menors i de les seves famílies.