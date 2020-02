Itàlia confirma dos morts pel brot del coronavirus

Els mitjans italians han confirmat la mort de dues persones des del passat divendres.





Almenys 250 persones han estat posades en quarantena i se'ls està fent proves per detectar el coronavirus, segons ha informat Giulio Gallera, comissionat de salut de la regió de la Llombardia, que ha explicat que a més s'ha demanat a milers de residents de tres localitats del nord d'Itàlia que romanguin a casa mentre les autoritats s'esforcen a contenir el brot.









"Tenim al voltant de 250 persones que van ser posades en aïllament i en proves [per al virus]", ha explicat en una roda de premsa, on ha instat els residents de les ciutats de Codogno, Castiglione d'Adda i Casalpusterlengo -amb més de 35.000 ciutadans en total- a no sortir de casa per precaució.





Aquestes mesures es prenen en resposta als sis nous casos de coronavirus que s'han detectat en Codogno, una petita ciutat a uns 60 quilòmetres al sud-est de Milà. "Cal aïllar immediatament les zones on es va desenvolupar el virus per contenir-lo", ha explicat el Comissionat de Protecció Civil de Llombardia, Pietro Foroni.





"No hem de sembrar el pànic, però hem de fer entendre a la gent que les mesures que s'han pres són essencials per al bé de la comunitat", ha assenyalat el president de la Llombardia, Attilio Fontana. El ministre de Salut, Roberto Speranza, i el cap de l'Agència Nacional de Protecció Civil, Angelo Borrelli, han acudit aquesta tarda a Llombardia per mantenir una reunió de crisi amb les autoritats locals.





EL PRIMER CAS, UN HOME DE 38 ANYS





Un home italià de 38 anys va ser el primer cas. Va ser hospitalitzat el dimecres, però com que no tenia cap connexió òbvia amb la Xina, els metges no van relacionar immediatament els seus símptomes amb el coronavirus.





Després que els seus símptomes empitjoressin i fora admès en cures intensives la seva dona va informar els metges que a principis d'aquest mes havia passat un temps amb un amic que havia tornat recentment de la Xina.





L'esposa, que està embarassada de vuit mesos, va ser una de les que va donar positiu en el test de coronavirus, igual que un home que va practicar esports amb el de 38 anys.





L'home que estava a la Xina va donar negatiu, però està sent hospitalitzat per més proves. Mai va tenir cap símptoma i si va tenir el virus, la seva infecció pot haver acabat, van dir les autoritats sanitàries.





"Entre les persones que han d'estar en quarantena es troben els companys de treball d'aquest home de 38 anys, els seus familiars i els metges i infermeres que el van atendre a l'hospital", ha assenyalat Gallera.





Segons l'agència de notícies ANSA, l'home treballa en una sucursal italiana d'Unilever, mentre que l'amic que va fer el viatge a la Xina és un gerent de MAE, un productor italià de fibres sintètiques.





La sala d'emergències que inicialment va tractar l'home de 38 anys ha estat tancada, i les autoritats també estan considerant tancar les escoles de la zona.





Els altres tres casos de coronavirus a Itàlia són un parell de turistes xinesos d'edat avançada i un italià que van donar positiu després de ser repatriats de Wuhan, l'epicentre del brot a la Xina. Els tres estan hospitalitzats a Roma.