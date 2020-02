El coronavirus és el "major mal de cap" del Banc Central Europeu

El brot de coronavirus sorgit a Wuhan (Xina) suposa el "major mal de cap" per les previsions econòmiques del Banc Central Europeu (BCE), segons ha admès aquest dijous l'economista en cap de l'autoritat monetària, Philip Lane.









En una entrevista amb 'Bloomberg TV', el membre del Comitè Executiu del BCE ha assegurat que l'escenari base de l'organisme és que l'efecte del coronavirus en l'economia tingui "forma de V", és a dir, que el seu efecte no serà definitiu i l'economia tornarà al seu curs.





"Cal veure com de ràpid es conté l'expansió (de virus)", ha afirmat Lane, puntualitzant que com més aviat passi, més confiança hi haurà en què els seus efectes es limitin al primer o segon trimestre del l'any.





No obstant això, tot i que Lane ha subratllat que el brot víric és el més gran "mal de cap" per les previsions de BCE, també ha matisat que no afectarà les seves previsions a mitjà termini.





Aquest dijous, el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, va assegurar que el coronavirus suposava "una nova capa d'incertesa" per a l'economia de la zona euro.





Les declaracions dels dos membres de Comitè Executiu del BCE es produeixen tot just tres setmanes abans de la propera reunió de política monetària de l'organisme, que coincideix amb la publicació de les seves noves previsions trimestrals econòmiques sobre creixement del producte interior brut (PIB) i inflació.