L'FMI alerta que el coronavirus amenaça l'economia mundial

L'epidèmia del coronavirus s'ha convertit en el "risc més urgent" per a l'economia global i el seu impacte serà més greu si l'epidèmia es perllonga en el temps i s'estén a altres països més enllà de la Xina, fins al punt d'amenaçar amb "descarrilar" la recuperació, segons ha advertit el Fons Monetari Internacional (FMI) en un informe publicat abans de la cimera de ministres de Finances i banquers centrals del G-20 aquest cap de setmana a Riad.









"La recuperació podria descarrilar per una pujada pronunciada de la prima de risc provocada per una nova escalada de les tensions comercials o per la propagació del coronavirus", adverteix l'FMI.





La directora gerent de Fons, Kristalina Georgieva, que el passat cap de setmana durant una conferència a Dubai ha advertit que el coronavirus podria retallar entre una i dues dècimes la previsió de creixement global del 3,3% per al 2020, ha subratllat que hi ha diferents escenaris en funció de la rapidesa amb la qual el virus sigui contingut.





En cas d'una ràpida solució a la crisi, la directora de l'FMI confia que la Xina experimentarà un rebot immediatament després de la profunda caiguda del creixement del PIB en el primer trimestre, fet que donaria com a resultat només una lleu correcció del ritme d'expansió en el conjunt del 2020 i limitaria les repercussions en altres països, amb un efecte temporal en les cadenes de subministrament i el turisme.





No obstant això, una epidèmia més greu i duradora "resultaria en una desacceleració més aguda i perllongada a la Xina", l'impacte global seria amplificat a través de majors problemes en la cadena de subministrament i una caiguda persistent de la confiança dels inversors, especialment en el cas que l'epidèmia es propagui fora de la Xina.





"Fins i tot en el millor dels casos, la taxa de creixement global projectada segueix sent modesta en moltes parts de món", ha advertit Georgieva, afegint que en el mitjà termini s'espera que el creixement "romangui per sota de les mitjanes històriques". "Si bé incerteses com les malalties estan fora del nostre control, hauríem d'evitar crear-ne incerteses noves", ha apuntat.





En aquest sentit i de cara a la trobada que celebraran aquest cap de setmana els ministres de Finances i els banquers centrals dels països del G-20, a què Espanya va com a convidat permanent, Georgieva planteja la necessitat d'abordar tres temes fonamentals: el comerç, el clima i la desigualtat.