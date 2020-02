Masferrer, apartat de la Presidència del FC Barcelona

El responsable de l'Àrea de Presidència del FC Barcelona, Jaume Masferrer, i el CEO, Òscar Grau, no han assistit aquesta tarda a una reunió d'urgència i aparentment secreta del club amb motiu de la crisi a can Barça.













El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha conegut de primera mà l'opinió dels vicepresidents en un moment en què han aparegut comptes en xarxes socials des de les quals es llançaven cometaris negatius cap a figures del barcelonisme.





Està previst que en els pròxims dies es produeixi una junta oficial, cosa que podria succeir el dijous o després del clàssic.





La trobada ha durat prop de sis hores i en ella, de la qual no han transcendit els detalls, no han acudit ni Masferrer ni Grau, el que dóna pistes sobre en qui té confiança Bartomeu enmig d'aquest 'Barçagate', com s'han afanyat a batejar alguns.





De fet, s'ha decidit que Masferrer quedi suspès temporalment de les seves funcions en l'àrea de Presidència i és que el descontentament cap a Masferrer va més enllà de la crisi derivada de les xarxes socials.