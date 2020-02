Isensee creu que Martorell podria fabricar cotxes elèctrics "en dos anys"

El president en funcions de Seat, Carsten Isensee, ha assegurat que la planta de Martorell (Barcelona) podria fabricar vehicles elèctrics "en un parell d'anys".





En una entrevista d'Europa Press, el directiu ha dit estar "bastant segur" que els cotxes elèctrics arribaran a Martorell però que, de moment, no els necessiten perquè estan funcionant a plena capacitat.





El també vicepresident executiu de Finances i IT de Seat ha explicat que ara el Grup Volkswagen compta amb un gran planta dedicada a construir la primera generació de cotxes elèctrics, que es troba a Zwickau (Alemanya) i està en marxa des de novembre de 2019.





"Llavors, si s'està implementant, parlem sobre propers passos, i podria ser en un parell d'anys quan també podríem tenir cotxes elèctrics a Martorell, però actualment no encaixa", ha valorat.





Ha defensat que els cotxes que té la marca són suficients perquè la planta funcioni a plena capacitat i que el 2020 preveuen superar de nou les 500.000 unitats fabricades a Martorell de 2019, encara que ho ha supeditat al funcionament dels mercats.





"Tenim una estratègia clara sobre com desenvolupar la nostra ofensiva elèctrica amb actuacions elèctrics purs, però també amb actuacions híbrids endollables", ha afirmat.





Preguntat sobre la marxa de l'anterior president de Seat, Luca de Meo, creu que no cal estar preocupats i que cal seguir treballant com ara.





"Per desenvolupar un automòbil necessites quatre anys, potser una mica més. Les actuacions que s'han desenvolupat en els últims dos, tres o quatre anys estan arribant a el mercat ara mateix. Les actuacions que vindran en quatre anys estem començant en aquest moment. per tant, no ho veig com un gran problema", ha afirmat.