L'OMS alerta que "s'acaba el temps" per evitar la propagació mundial del coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertat aquest divendres que "s'acaba el temps" per evitar la propagació mundial del coronavirus.

L'OMS ha mostrat la seva preocupació per l'aparició de casos de coronavirus sense un vincle clar amb la Xina, on es troba l'epicentre del brot, i ha demanat a la comunitat internacional actuar "ràpid" per frenar la propagació del virus, segons ha informat en un comunicat.





"Encara que la xifra total de casos fora de la Xina continua sent relativament baixa, estem preocupats per la quantitat de casos sense un vincle epidemiològic clar, com ara antecedents de viatge o contactes amb un cas confirmat", ha explicat Tedros.





En concret, ha assenyalat que fins ara fora de la Xina hi ha 1.152 casos a 26 països i vuit morts. Després del creuer Diamond Princess, en què hi ha 634 contagis, Corea del Sud, amb 346, és el país amb més casos.





El director general de l'OMS ha parlat també sobre l'avanç de la malaltia a l'Iran, on les últimes dades han confirmat 18 casos i quatre morts. A més a més, una dona de l'Iran ha donat positiu en coronavirus al Líban.





"Aquests punts són molt preocupants. Crec que encara tenim una oportunitat, però el temps s'acaba, per això demanem a la comunitat internacional que actuï ràpidament, inclòs en qüestions de finançament. No és el que estem veient", ha indicat Tedros.





En aquest sentit, el líder de l'OMS ha subratllat que el brot "podria anar en qualsevol direcció" i ha afirmat que estan preocupats pel potencial que pot tenir el coronavirus "en països amb xarxes sanitàries més febles". "Si fem el correcte podem evitar una crisi molt seriosa. Si malgastem aquesta oportunitat, podem tenir un problema molt seriós entre les mans", ha insistit.