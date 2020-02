Petició de dimissió contra Bartomeu en el Camp Nou

L'afició blaugrana va rebre al seu president, Josep Maria Bartomeu, abans de el partit al Camp Nou amb un mocadorada. Va ser la seva resposta a una setmana convulsa al Barcelona en la qual part de la Junta Directiva va arribar a demanar un avançament d'eleccions al club.





MÉS INFORMACIÓ Bartomeu va finançar una "guerrilla" a xarxes socials per reforçar la seva presidència





Just després de la salutació dels jugadors, l'afició de el Barcelona va esclatar com feia molt que no es recordava amb una visible mocadorada i crits de "Bartomeu, dimissió!" quan el president va fer acte de presència a la llotja.









La Cadena SER va destapar dilluns passat que l'entitat havia contractat una empresa per crear un estat d'opinió favorable a la gestió de club, a través d'Internet, per valor de poc menys d'un milió d'euros.





La comesa d'aquesta empresa va anar més enllà, al redactar textos contra actuals jugadors, com Gerard Piqué, icones com Xavi Hernández o Carles Puyol, així com contra Joan Laporta o contra un aspirant a la presidència, entre d'altres. El club va negar les acusacions, però la polèmica no ha baixat d'intensitat durant tota la setmana.





Les eleccions del Barcelona estan previstes per a 2021, però aquest divendres, en una reunió de la Junta Directiva, alguns dirigents van demanar un avançament.