Itàlia confirma la setena víctima mortal

Les autoritats sanitàries d'Itàlia han confirmat aquest dilluns la mort pel nou coronavirus de tres homes i una dona a la regió de Llombardia, en el nord del país, la qual cosa eleva el balanç a set víctimes mortals i un total de 224 persones contagiades por el brot originat a la ciutat xinesa de Wuhan.





La setena víctima mortal és un octogenari que havia estat ingressat el passat jueves per un infart en un hospital de Milà en el qual es va confirmar el primer cas del malaltia a Itàlia, segons el diari 'Il Corriere della Sera'.





Anteriorment, les autoritats havien confirmat la mort d'una dona malalta de càncer que ja tenia un estat de salut molt compromès i que ha mort en un hospital de Brescia, a la regió de Llombardia. La quarta i la cinquena víctimes mortals són dos homes de 84 i de 88 anys que han mort en la mateixa regió.





La defunció dels dos homes i de la dona arriba després que el diumenge morís una dona d'edat avançada i malalta de càncer en Cremona, a Llombardia. Aquesta regió del nord d'Itàlia és la més afectada pel brot del nou coronavirus a Itàlia, amb 172 casos confirmats, enfront dels 27 registrats al Vèneto, 18 a Emília Romanya, quatre al Piemont i tres a la regió de Lazio, segons dades de les autoritats sanitàries italianes.





L'única mort fora del focus va ser la d'Adriano Trevisan, un home de 78 anys que va morir el divendres en el Vènet i la relació del qual amb el brot al voltant de la ciutat de Codogno continua sent incert.









A la seva mort li va seguir la d'una dona de 77 anys en Casalpusterlengo, que havia passat pel mateix centre mèdic al qual va acudir Mattia, el ‘pacient 1’ al qual es considera com a principal propagador dels contagis originals.





Les autoritats sanitàries d'Itàlia han confirmat aquest dilluns la mort de dos homes pel coronavirus, de 84 i 88 anys d'edat, a la regió de la Llombardia, en el nord del país, i una dona que eleva la xifra a sis víctimes mortal





Segons ha informat l'agència de notícies Adnkronos, la quarta víctima mortal és un home de 84 anys que estava ingressat a l'hospital Papa Juan XXIII de Bèrgam, a la regió de la Llombardia, on han mort quatre de les cinc víctimes mortals del virus a Itàlia.





La defunció d'aquest home de 84 anys arriba després que diumenge morís una dona d'edat avançada i malalta de càncer a Cremona. La cinquena víctima mortal del coronavirus a Itàlia és un home de 88 anys d'edat de Caselle Lampi, a la mateixa regió del nord d'Itàlia.





El president de la Llombardia, Attilio Fontana, ha explicat a Rai 1 que la quarta víctima mortal era "una persona gran amb altres patologies" i ha elevat la xifra de víctimes a més de 200 persones contagiades en aquesta província.





"Tenim un total de 219 contagiats i cinc morts. Fa poc s'hi ha sumat una persona més, un home de 88 anys de Caselle Lampi, a la Llombardia", ha explicat el comissari extraordinari per a l'emergència del coronavirus, Angelo Borrelli.





La defunció dels dos octogenaris arriba després que diumenge morís una dona d'edat avançada i malalta de càncer a Cremona. Del còmput total de víctimes, quatre persones han mort per coronavirus a la Llombardia i una a la regió del Vèneto.





Fontana s'ha mostrat "convençut" que les mesures que s'han adoptat permetran "frenar el nombre de contagis. "Crec que amb aquestes mesures, d'aquí a uns dies, començarà a reduir-se la difusió del virus", ha indicat.









Els tres morts anteriors eren una dona que va morir a la província de Cremona; un home de 78 anys de Vo' Euganeo, a la província de Pàdua (Vènet) i una dona de 77 anys que va estar en Codogno i que va donar positiu al virus en una prova realitzada després de la seva mort.





L'Executiu d'Itàlia va aprovar aquest cap de setmana una sèrie de mesures extraordinàries per a intentar contenir la difusió dels casos de coronavirus en el nord del país, amb 136 contagiats, i ha prohibit l'entrada i sortida de persones en les onze localitats considerades l'epicentre del brot.





A LA XINA JA HAN MORT 2.592 PERSONES



El coronavirus que ha provocat el COVID-19 deixa més de 79.000 casos en diversos països del món, la immensa majoria (77.150) a la Xina continental, on s'han registrat 2.592 morts per aquesta causa. Fora de la Xina s'han confirmat casos en altres 29 països, inclosos dos a Espanya, que finalment han resultat negatius.





La rapidesa amb la qual s'estén la malaltia està provocant que diversos països estiguin tancant les seves fronteres amb la Xina i també amb l'Iran, on en els últims dies ha crescut el nombre de víctimes mortals. Així, Ruisa va decretar fa setmanes el tancament de la seva frontera amb la Xina, mentre Turquia, el Pakistan, Jordània i Armènia han tancat els seus passos fronterers amb l'Iran.



Per part seva, Amman, Kuwait, l'Aràbia Saudita, l'Iraq i Bahrain han adoptat mesures preventives amb viatgers procedents de la Xina, l'Iran, Corea del Sud, Singapur i Malàisia.









SITUACIÓ A ÀSIA





Xina (77.150 casos, 2.592 morts). La majoria de les últimes defuncions s'han produït a la Xina continental, però també s'ha conegut la mort de dos homes a Hong Kong, on s'han reportat en total 74 casos. L'última defunció es tracta d'un home de 70 anys que estava afectat per una altra malaltia prèvia. A Macau s'han registrat també 10 casos, encara que cap defunció.





Japó (835 casos, 4 morts). A més dels 691 casos del creuer Diamond Princess, fins al moment s'han confirmat altres 144 casos al Japó, la qual cosa eleva el total a 835 i converteix a l'arxipèlag en un dels focus més afectat fora de la Xina. el Japó ha registrat tres morts: tres viatgers del creuer i una dona que vivia en la prefectura de Kanagawa.





Corea del Sud (763 casos, 7 morts). Corea del Sud suma 602 contagis de coronavirus després d'informar de més d'un centenar de nous casos, la majoria d'ells registrats entre els seguidors d'un grup religiós que ha estat el principal focus d'infecció al país asiàtic. Davant la situació, les autoritats han decretat el nivell més alt d'alerta sanitària i manté en quarantena a més de 9.000 persones. Quant a la setena víctima mortal, es tracta d'un home de 62 anys que estava ingressat a l'hospital Daenam de Cheongdo, comtat pròxim a Daegu.



Singapur (89 casos). Les autoritats d'aquest país han elevat l'alerta a nivell taronja, el tercer d'una escala de quatre, després de la detecció de noves infeccions. Aquest nivell d'alerta significa que es considera la malaltia com a "severa" i de fàcil contagi, encara que la seva propagació segueix continguda.



Iran (43 casos, 8 morts). Les autoritats atribueixen les morts a la feblesa immunològica dels pacients, però continuen investigant com s'han pogut contagiar.



Tailàndia (35 casos) El Ministeri de Salut ha reportat un últim cas. Es tracta una dona xinesa de 54 anys procedent de Wuhan. Pel que sembla, es va contagiar després d'estar en contacte amb un altre pacient del seu país mentre es trobava a Tailàndia. La seva condició "no és severa", en paraules del director general del Departament de Control de Malalties.



Taiwan (28 casos, 1 mort). La primera mort per coronavirus a Taiwan ha estat la d'un home d'uns seixanta anys, malalt per diabetis i hepatitis B. Segons han informat les autoritats, la víctima no havia viatjat fora del país recentment. Taiwan ha prohibit l'entrada dels estrangers que hagin estat a Hong Kong i Macau, a més de la Xina continental, durant els últims 14 dies com a mesura per a contenir l'expansió del virus.



Malàisia (22 casos). Les autoritats del país van evacuar la setmana passada a desenes dels seus ciutadans que van quedar atrapats a la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del brot.



Vietnam (16 casos). Les autoritats vietnamites han confirmat l'últim pacient conegut: un bebè de tres mesos la mare dels quals va donar positiu en les proves mèdiques.



Unió dels Emirats Àrabs (13 casos). Els primers contagiats van ser els membres d'una mateixa família.



l'Índia (3 casos). Els operadors turístics del país han estimat en uns 500 milions de dòlars les pèrdues que.suposaran les cancellacions de turistes procedents de la Xina i d'altres països a causa del coronavirus i parlen de "pànic" en el sector.



Filipines (3 casos, 1 mort). Filipines va registrar la primera mort per coronavirus registrada fora de la Xina a principis de febrer. Es tractava d'un pacient de 44 anys i origen xinès que, una vegada ingressat, va començar a desenvolupar una pneumònia que va posar fi a la seva vida. Un altre dels casos detectats al país és el d'una dona, també xinesa, de 38 anys, i parella del mort.



Sri Lanka (1 cas). L'únic positiu detectat és el d'un turista xinès procedent de Hubei.



Cambodja (1 cas). Un home de 60 anys, procedent de Wuhan, és l'únic cas detectat.



Nepal (1 cas). Es va detectar el virus en un home de 32 anys, procedent de Wuhan.



Israel (1 cas). De moment, es desconeix com aquesta persona ha estat contagiada.



Líban (1 cas). De moment, es desconeix com aquesta persona ha estat contagieu





SITUACIÓ A ÀFRICA





Egipte (1 cas). Fins ara, l'únic cas en el continent. Es tracta d'un estranger que ha estat diagnosticat amb el COVID-19.





SITUACIÓ EN EUROPA



Itàlia (152 casos, 3 morts). Les autoritats han confirmat aquest diumenge la mort d'una dona italiana de 77 anys per coronavirus. Aquesta és la tercena víctima al país, després que un italià de 78 anys i una altra dona de 75 morissin la nit anterior en el nord d'Itàlia. A més, s'han confirmat 136 persones contagiades.



Alemanya (16 casos). La major part dels últims casos estan relacionats amb el proveïdor de peces d'automòbils Webasto.



França (12 casos, 1 mort). Un turista xinès de 80 anys ha mort en un hospital de París, sent aquesta la primera mort per coronavirus fos d'Àsia i dins d'Europa. L'home era originari de Hubei i es trobava hospitalitzat des de finals de juny. Segons la ministra francesa de Sanitat, Agnès Buzyn, dels casos detectats, hi ha sis persones hospitalitzades i altres quatre ja s'han recuperat.



Regne Unit (9 casos). Les autoritats sanitàries de Regne Unit han confirmat que el nombre de casos diagnosticats s'ha doblegat a vuit, per la qual cosa el Govern ha declarat el virus com una "amenaça seriosa i imminent". Dos dels quatre nous casos confirmats són treballadors sanitaris.



Espanya (2 casos). Els pacients de la Gomera (Canàries) i Mallorca (Balears) van rebre el divendres 14 de febrer l'alta. Els 19 espanyols que van ser repatriats de Wuhan van abandonar el dijous 13 de febrer, després de 14 dies de quarantena, l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, sense símptomes de malaltia. Per tant, ara mateix Espanya estaria lliure del coronavirus.



Rússia (2 casos). El Kremlin ha començat a mesurar la temperatura de tots els assistents a actes en els quals participa el president rus, Vladímir Putin, com a mesura de precaució davant l'avanç del coronavirus. Fins ara les autoritats de Rússia han informat que al país s'han registrat només dos casos d'infectats amb el 2019-nCoV, tots dos ciutadans xinesos, que es troben fora de perill.



Bèlgica (1 cas). L'únic pacient infectat amb el coronavirus a Bèlgica, un ciutadà de 54 anys que havia estat repatriat des de la Xina, ha rebut l'alta metgessa en quedar lliure del coronavirus i ha abandonat l'hospital en el qual passava la quarantena.



Suècia (1 cas). L'Agència Pública de Salut del país nòrdic ha confirmat el seu primer cas de coronavirus: es tracta d'una dona que havia visitat la zona de Wuhan i que havia mostrat símptomes després del seu retorn. La pacient es troba en aïllament en un hospital d'Estocolm.



Finlàndia (1 cas). Es tracta d'un turista xinès procedent de Wuhan, que es troba aïllat en un hospital.





SITUACIÓ A AMÈRICA





Estats Units (35 casos). El Departament d'Estat dels Estats Units ha informat que 14 dels evacuats del creuer Diamond Princess, atracat al Japó, han donat positiu en la prova del coronavirus COVID-19. L'administració Trump ha decidit declarar una emergència de salut pública i limitar l'entrada als estrangers que hagin visitat Xina recentment.



Canadà (9 casos). Un dels pacients amb la malaltia ja ha estat donat d'alta i ha abandonat l'hospital en el qual estava sent tractat.





SITUACIÓ A OCEANIA



Austràlia (22 casos). El Govern australià ha anunciat quatre nous casos de coronavirus entre els evacuats del creuer Diamond Princess, que havia estat posat en quarantena al Japó. El ministeri va qualificar com a "improbable" que els contagis tinguessin lloc durant el vol i va assenyalar que els infectats es troben en condició estable amb símptomes moderats de la malaltia.