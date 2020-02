Marta Pascal abandona el seu escó al Senat

L'excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal ha anunciat aquest dilluns que deixarà el seu escó al Senat, que va adquirir per designació autonòmica.





En una entrevista de TV3, Pascal ha explicat que ha decidit posar "punt i final" a la seva trajectòria en la Cambra Alta després de les converses mantingudes aquests últims dies, entre elles amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, alguna cosa que materialitzarà després de participar en el pròxim ple, previst per a aquesta setmana.









"Crec que no puc continuar posant veu al que és el meu escó com JxCat al Senat quan tinc aquesta discrepància, que insistisc, jo viu com a pluralitat, jo viu com a suma, com a manera de sumar a més gent en aquest projecte, i en canvi internament es viu com una dissidència, com alguna cosa que resta", ha raonat.