Coneix els elegits per Torra per seure a la taula de diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han acordat la delegació del Govern que assistirà a la taula de diàleg amb el Govern, que estarà formada pel conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el d'Acció Exterior, Alfred Bosch; la diputada de JxCat, Elsa Artadi; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el diputat d'ERC, Josep Maria Jové, i l'excap de gabinet de Torra i Carles Puigdemont, Josep Rius, que acompanyaran al president i al vicepresident.

MÉS INFORMACIÓ Els comuns mouen fitxa després de conèixer-se la composició de la mesa de diàleg





En un comunicat de Presidència de la Generalitat aquest dilluns, ha explicat que Torra i Aragonès només assistiran a les reunions d'obertura i les que servisquen per a tancar acords, mentre que els altres sis aniran a totes les trobades i "seran la delegació permanent que rendirà comptes al president i al vicepresident".





Amb aquest anunci, es revela una de les incògnites que havia de cara a la taula de diàleg que començarà aquest dimecres i finalment hi haurà tres representants de JxCat --Puigneró, Artadi i Rius--, i tres d'ERC --Bosch, Vilalta i Jové--, i es combinaran consellers del Govern amb membres de partit.





En les reunions que van mantindre partits i entitats independentistes per a fixar el posicionament del Govern en aquesta taula, JxCat demanava que es reconeguera en la negociació a "la presó i l'exili", és a dir, que es reconeguera en aqueixa taula a l'expresident Puigdemont.





En el seu comunicat, el Govern ha afirmat que la delegació catalana en aquesta taula de diàleg hauria d'estar formada per l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exdiputat de JxCat i expresident de la ANC Jordi Sànchez, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, però que "la seva situació és de presó i exili a conseqüència de la repressió política i això impedeix un funcionament normal de negociació".





L'Executiu català ha informat que aquest dimarts en el Consell Executiu aprovarà un acord de Govern que nomenarà a Puigneró, Bosch, Artadi, Vilalta, Jové i Rius com a membres de la delegació de la Generalitat en la taula de diàleg.





DIRIGENTS FORA DEL GOVERN





Malgrat ser una taula de negociació entre governs, la delegació catalana no estarà formada únicament per membres del Govern, com Puigneró i Bosch, sinó que incorporarà a diputats i dirigents de JxCat i ERC que no estan en el Consell Executiu, a diferència de la delegació del Govern central, que està formada únicament per membres de l'Executiu.





Com va anunciar la setmana passada, al president del Govern, Pedro Sánchez, l'acompanyaran la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i els ministres Carolina Darias, Salvador Illa i Manuel Castells.





PERFILS





També destaca que tant Vilalta com Jové, encausat per l'organització del 1-O, repetiran en un equip negociador, ja que van ser, al costat de Gabriel Rufián, els encarregats d'ERC de negociar l'acord d'investidura amb el PSOE que va establir la creació d'aquesta taula de diàleg.





Per la seva banda, la exconsellera de Presidència i actual diputada i regidor de JxCat Elsa Artadi, també té experiència a negociar amb el Govern: va ser una de les dirigents del Govern que va encapçalar les converses amb l'Executiu de Pedro Sánchez en 2018 i va assistir a la trobada del Palau de Pedralbes, encara que aqueix intent de diàleg finalment va fracassar.





Alfred Bosch, l'encarregat de l'Acció Exterior de la Generalitat, que ha generat diversos xocs amb el Govern pel desplegament de les delegacions del Govern en l'exterior, serà el conseller d'ERC present en la taula de diàleg.





En el cas de JxCat, el triat ha sigut el conseller Jordi Puigneró, que guanyarà visibilitat després que en una entrevista el 31 de gener no es descartara com a candidat a la Presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes que encara no tenen data.





El dirigent de JxCat extern del Govern que estarà en la taula de diàleg serà Josep Rius, que va exercir com a cap de gabinet de Puigdemont durant la legislatura del 1-O i va ocupar el mateix càrrec amb Torra fins que va ser nomenat director general d'Anàlisi i Prospectiva de la Generalitat.