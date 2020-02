El ministre Illa: "Els ciutadans han de confiar en el nostre sistema de salut, a Espanya no hi ha casos de coronavirus"

Salvador Illa, Ministre de Sanitat, ha manifestat davant els mitjans de comunicació que és important que els "ciutadans confiïn en el nostre sistema de salut", afegint que estrictament "cal prendre les mesures que diguin els experts".













En aquest sentit ha insistit que "les mesures que apliquem han de ser adequades i efectives, seguint les indicacions dels tècnics".





"Estem permanentment coordinats amb les comunitats autònomes i prendrem decisions en relació a la definició de" cas tipus "si està tot degudament contrastat. Hacemo sun seguiment diari i s'estan prenent les mesures més adequades" ha manifestat Illa.





Ha afegit Salvador Illa que "des del Ministeri es treballa constantment també coordinats amb el Centre Europeu de Malalties i compartim informació a nivell Europeu", per afegir després "si cal reforçar les mesures de sendibilidad per detectar de casos i no ens aconsellen noves mesures addicionals ".





El govern es reunirà demà dimarts amb totes les comunitats per coordinar les accions de prevenció i actuació davant el coronavirus que està afectant Itàlia. "Són nou els casos que s'han estudiat en els últims dies i s'han descartat que les persones tinguessin coronavirus".