Naturgy s'alia amb Booking.com per oferir reemborsaments del 10% en reserves d'allotjaments

Naturgy ha signat amb Booking.com el primer acord del sector energètic a Espanya que li permet oferir als seus clients reemborsaments de fins al 10% en les reserves d'allotjaments, ha informat la companyia.





L'energètica ha assenyalat que "l'objectiu fonamental" de l'acord és aportar valor als seus clients amb reemborsaments en tots els seus viatges, ja sigui reservant un apartament en una ciutat per a una escapada de cap de setmana, una vila per a unes vacances familiars o un hotel boutique per a un viatge de treball.

El director de Clients i Mercats de Naturgy, José Luis Gil, va destacar que amb aquesta aliança es busca "facilitar, agilitzar, simplificar i aportar valor a tots i cadascun dels nostres clients evolucionant i apostant per un entorn més digital".









L'acord s'emmarca dins de l'estratègia de transformació i impuls de la digitalització de Naturgy. El grup va assenyalar que aquest augment de la comercialització en línia va en línia a l'objectiu de ser "referents" en posicionament digital en el sector i en complir els objectius d'eficiència del pla estratègic.





MÉS DEL DOBLE DE CONTRACTES PEL CANAL ONLINE QUE EN TOT 2019





En aquest sentit, Naturgy va destacar que l'evolució comercial en les primeres setmanes de 2020 ja supera l'objectiu de venda, en aconseguir-més del doble de contractes durant aquestes primeres setmanes de l'any que en tot 2019.





Així, la companyia ha realitzat un total de 6.611 nous contractes pel canal online en aquestes primeres setmanes de 2020, enfront dels gairebé 3.000 nous contractes subscrits per està via digital a tot 2019.