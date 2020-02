Naturgy guanya 1.401 milions el 2019 i reafirma el seu compromís amb les renovables

Naturgy ha fet passos decisius durant 2019 per donar suport a la transició energètica, en línia amb el marcat en el seu Pla Estratègic 2018-2022, on destaca el significatiu avanç cap a un mix energètic més sostenible. La companyia va ser la primera a comunicar el tancament de totes les seves plantes de carbó en el moment de la presentació del seu pla estratègic 2018-22, i ja ha sol·licitat formalment permís per fer-ho, convertint-se amb això en un dels principals actors en apostar per les energies netes.





Així, dels 1.700 milions d'euros invertits pel grup en l'any 2019, prop de 600 milions es van destinar a les inversions en renovables. En conseqüència, en 2019 la companyia ha incrementat la seva capacitat renovable instal·lada en gairebé un 22%, fins a arribar gairebé 5.000 MW a nivell global.





D'altra banda, Naturgy ha desplegat un seguit d'iniciatives de gestió que han tingut com a resultat una reducció del perfil de risc i així compensar l'escenari energètic més advers. També destaquen els importants progressos realitzats en el seu pla d'eficiència, així com en la seva política de remuneració a l'accionista.





Gràcies a tot això, la companyia va registrar en el període un benefici net ordinari de 1.432 milions d'euros, un 15% més que en l'exercici 2018, mentre que el seu EBITDA ordinari es va situar en 4.668.000 d'euros (+6%). Naturgy ha aconseguit així superar les previsions del consens de les 19 firmes d'analistes que han participat en la seva elaboració i que estimaven una mitjana d'EBITDA i benefici net de 4.487 i 1.329 milions d'euros, respectivament.









El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha assenyalat que "Naturgy segueix complint amb els seus compromisos. Volem jugar un paper rellevant en la transició energètica i amb això afavorir el desenvolupament d'economies sostenibles a mig termini".





En aquest sentit, Reynés ha afegit que "el 2019 hem seguit complint amb els nostres compromisos fixats en el Pla Estratègic: som més eficients, estem reduint el nostre perfil de risc, millorem en l'assignació equilibrada dels recursos i hem realitzat les desinversions previstes. A més, estem avançant en matèria de ESG (Environmental, Social and Governance). Tot això ens ajuda a ser cada vegada més predictibles, amb l'objectiu de seguir generant valor sostenible a llarg termini per a tots els nostres grups d'interès i construir una companyia respectuosa amb el medi ambient".





FITES DE L'EXERCICI





Entre els projectes i inversions de creixement van destacar principalment el desenvolupament de prop de 800 MW de renovables llocs en operació a Espanya, 180 MW d'energia eòlica a Austràlia i 324 MW de capacitat eòlica i solar en desenvolupament a Xile.





Per la seva banda, hem accelerat el pla d'eficiències, que ja ha generat uns estalvis acumulats de costos de 380 milions d'euros recurrents a l'any, una xifra molt per sobre dels objectius inicialment plantejats. Això s'ha aconseguit gràcies a les més de 250 mesures en marxa, on s'inclou la digitalització, la reubicació d'oficines o els acords signats amb Telefónica, IBM o Everis, per optimitzar les operacions i processos de el grup. La companyia ha avançat que durant l'exercici 2020 serà capaç d'assolir els compromisos establerts per 2022 en aquesta matèria.





L'exercici també va estar marcat per importants desenvolupaments regulatoris que, en el cas de les activitats de transport i distribució de gas, segueixen pendents d'aprovació definitiva. Al llarg d'aquest any, la companyia ha mantingut els esforços per protegir els interessos de tots els seus stakeholders, "apostant per una metodologia regulatòria objectiva i un marc estable, que aporti visibilitat i incentius a les inversions, per contribuir d'aquesta manera a la transició energètica", va assegurar el president de Naturgy.





Naturgy ha registrat importants avanços en matèria de ESG, que tenen en compte criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu per generar valor a llarg termini i un impacte social positiu. Així, gràcies a la seva aposta per un mix energètic més renovable, Naturgy ha aconseguit, al llarg de 2019, reduir en un 16% les seves emissions de CO2.





El grup continua amb l'optimització de la seva cartera de negocis. Durant el 2019 es va tancar l'adquisició del 34,05% de Medgazpara transformar suhistórica participació financera en una posició estratègica de co-control amb Sonatrach. També va completar la venda de les seves filials a Moldàvia i va tancar la venda de Transemel a Xile. En aquest sentit, també va avançar que està treballant en altres possibles desinversions en aquells països que no aportin massa crítica i amb escasses possibilitats de créixer.





COMPROMÍS AMB ELS ACCIONISTES





La companyia manté el seu compromís amb la remuneració als seus accionistes, que rebran un dividend total de 1,37 €/acció a càrrec dels resultats de 2019. Per a això, desemborsarà un dividend complementari de 0,60 €/acció al mes de març, un cop aprovat per la Junta General d'Accionistes.





A més, durant el passat mes d'agost, Naturgy va completar l'amortització de 16.567.195 accions pròpies, equivalents a l'1,7% del capital. Aquest import és el derivat de el programa de recompra d'accions pròpies (share buy back) que es va anunciar també en el marc de el pla estratègic, i a què dedica fins 400 milions € anuals. Des de l'inici del segon tram (juliol al 2019), i fins avui, s'han recomprat accions per un import total de 135 milions d'euros.