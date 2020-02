Arrimadas assegura que Igea li va demanar integrar crítics a canvi de no disputar el seu lideratge

La portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dilluns que el vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, li va demanar "com a condició" per no competir amb ella en les primàries de la formació taronja integrar ell i altres crítics en la seva candidatura i acceptar el model de partit que proposa el líder del corrent 'Cs Eres Tú'.





En una entrevista a RNE, Arrimadas ha explicat que l'equip de Igea i ell mateix van demanar "com a condició per no presentar-se" a les primàries "l'integrar gent del seu equip en una sola llista" per l'Executiva de Cs, que estaria liderada per ella mateixa, i acceptar el model de partit de 'Cs Eres Tú'.

MÉS INFORMACIÓ Igea amenaça amb presentar-se a les primàries després del pacte a Euskadi





"No vaig a repartirme el partit en un despatx. Vull que el voti la militància. Si la militància accepta el model de Paco (Igea), no vaig a anar pels mitjans criticant res. El acceptaré i donaré suport encara que no ho presideixi", ha postil·lat. Per la seva banda, Igea nega que ell vulgui un càrrec i assegura que no busca un lloc en una futura Executiva presidida per Arrimada.





En aquest sentit, ha demanat a Igea que "faci el mateix" i ha assenyalat que va intentar un "acostament" però que imposa el seu model de partit, "el de les baronies", com "una línia vermella" per a una hipotètica integració. "Que decideixin els militants", ha insistit.









A més, ha detallat que la seva candidatura "és molt plural" amb persones amb "diferents passats, que vénen de diferents trajectòries, molt crítiques i molt disposades a aportar a aquest partit".





El termini per presentar les candidatures per liderar Ciutadans finalitza aquest dimecres. Igea va anunciar aquest dimarts la seva "disposició favorable" a presentar una candidatura per dirigir el partit de cara a l'Assemblea General de març i competir així amb la portaveu de la formació taronja al Congrés, Inés Arrimadas.





"ESCOLTAR MÉS A LA MILITÀNCIA"





D'aquesta manera, Arrimadas ha reiterat que cal "escoltar més a la militància i parlar menys en nom d'ella", insinuant, d'aquesta manera, que és el que està fent el vicepresident autonòmic en referència a les paraules d'Igea de donar un major protagonisme a la base de Ciutadans.





La diputada de la formació taronja ha recordat com a exemple que el líder de 'Cs Eres Tú' exigia que el vot dels afiliats fora en urna i només "ha demanat votar el 3% de la militància" a través d'aquest sistema.





"La majoria vol votar des de casa, amb el mòbil tranquil·lament, com fem tots. Cal acceptar el que demana la militància", ha asseverat. Els crítics de Ciutadans reclamaven que tots els afiliats poguessin votar en urna als compromissaris que assistiran a l'Assemblea General de març i també a les primàries.





Això succeeix després de les fallades en el sistema telemàtic que el cap de setmana impedissin votar part dels militants. Com a conseqüència d'això, l'elecció de compromissaris es repetirà aquest cap de setmana.





A més, Arrimadas ha assenyalat que el Consell General de Ciutadans, que "representa la militància", va aprovar anar en coalició amb el PP per a les eleccions autonòmiques al País Basc. "Per tant, cal respectar i escoltar més a la militància i cal parlar menys en nom de la militància", ha tancat.





Sobre aquest assumpte, Igea va qualificar d'"error estratègic" el plantejament de Cs de formar aliances electorals amb el PP a Catalunya, Galícia i País Basc, i també va criticar que la direcció del partit prengués aquesta decisió a les portes d'un congrés.