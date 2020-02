En aïllament 25 persones després de confirmar-se el primer cas de coronavirus a Catalunya

La pacient afectada a Catalunya per coronavirus és una italiana de 36 anys resident a Barcelona que haurà de romandre 14 dies en aïllament a l'Hospital Clínic o bé en el seu domicili, cosa que es decidirà segons l'evolució i el protocol.













Va contreure el virus en un viatge que va fer a Itàlia entre el 12 i 22 de febrer i, en concret, a Milà i Bèrgam. La nit del 24 al 25 va ser al Clínic i, després de realitzar-li les proves analítiques, va donar positiu en el virus, segons ha explicat en roda de premsa el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix.





25 PERSONES AÏLLADES





La pacient clínicament es troba bé i té simptomatologia similar a la grip. Tal com indica el protocol, s'han realitzat els tests a persones del seu entorn més pròxim, és a dir, que tenen un contacte directe i continuat a menys de dos metres. Es tracta de 25 persones que estan sanes, si bé Guix ha assenyalat que la xifra pot variar.





A aquestes persones, que es troben en vigilància activa, se les avalua dues o tres vegades al dia en el seu propi habitatge, i podrien seguir en aquesta situació durant 14 dies.





Des de la Conselleria de Salut recomanen a les persones que tinguin problemes respiratoris i que hagin pogut estar en contacte amb alguna persona susceptible de tenir el virus, que no acudeixin a les urgències hospitalàries per a no saturar-les i que truquin al 061. Seran els professionals d'aquest servei els qui decideixin quines mesures prendre.





De la mateixa manera, demanen no crear alarmisme perquè el 80 per cent dels casos de coronavirus són lleus i només el 5 per cent és de gravetat. Es tracta, ha explicat Guix, d'un nou virus que s'incorporarà als que ja coneixen les autoritats sanitàries.





"LA GRIP ESTACIONAL ÉS MOLT MÉS GREU"





En aquest sentit, ha explicat que "la grip estacional és molt més greu", només en el que va de temporada s'han comptabilitzat 434 casos greus, és a dir, que han necessitat ingrés hospitalari, i han mort 41 persones.





Fins avui, a Catalunya s'han confirmat les proves del coronavirus Covid-19 a 11 persones, de les quals 10 han donat negatiu i una és la ciutadana italiana. Hi ha altres vuit persones pendents del resultat del test.





El protocol enfront de casos sospitosos de coronavirus s'ha ampliat. Fins ara es valoraven, com a criteris clínics, que la persona tingués malalties respiratòries importants, i ara s'amplia al fet que tingui malalties respiratòries. Com a criteris epidemiològics, es tenia en compte que la persona hagués estat a la regió xinesa de Hubei, especialment a la ciutat de Wuhan, al que també s'ha afegit les zones italianes de Llombardia, Vènet, Piemont i Vall d'Aosta i els països de Corea del Sud i l'Iran.