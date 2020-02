La Zona Franca de Barcelona impulsa un Consell de la Dona en l'àmbit industrial

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha fet el primer pas per a la futura constitució d'un Consell de la Dona que operi com a organisme consultiu per a les diferents polítiques d'igualtat que es duguin a terme a l'àrea productiva de la zona franca. Aquest consell vol donar visibilitat al col·lectiu femení en l'àmbit industrial, afavorir la perspectiva de gènere i l'equiparació de drets.









Aquesta iniciativa, que ha comptat amb el suport i la implicació activa de directives de destacades empreses instal·lades a l'àrea de la Zona Franca, és la primera d'aquestes característiques que es realitza en un àmbit industrial i pretén recollir l'adhesió del màxim d'empreses de la zona i de les persones que comparteixin aquest afany.





El Consorci ha posat el focus corporatiu en la innovació i la sostenibilitat que propugnen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i, sota aquesta perspectiva i per avançar en l'ODS número 5 que fa referència a la igualtat de gènere ha convocat a les persones de l'àrea de la Zona Franca que donen suport a la visibilització de la dona en l'àmbit industrial.





Davant aquest auditori s'ha presentat l'equip impulsor de la iniciativa, un grup de treball que podrà constituir aquest futur Consell de Dones de la Zona Franca, compost per Blanca Sorigué, directora general de CZFB, Montse Pallarés, presidenta de COCEMFE, Íngrid Buera, directora de l'Àrea de Negoci de Mercabarna, Sandra Carbonell, Head of Talent Management & Leadershipdevelopment en Cellnex Telecom, Silvia Guerra, directora de Control de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient de Quimidroga, Gemma Nespral, directora de Recursos Humans de Nissan Ibèrica, Mónica Costa, directora de Comunicació de Covestro, Ana Romero, Responsable de Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental a AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona, i Carmen Macías, directora de Bon Govern de TMB - TransportsMetropolitans de Barcelona.





El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha obert l'acte explicant que "la nostra entitat ha posat el focus estratègic en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en la Responsabilitat Social i en la Innovació, i la reunió d'avui suposa l'inici d'una dinàmica col·laborativa pel que fa a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5, que és el de la Igualtat de Gènere".





La directora general de CZFB, Blanca Sorigué, ha explicat que "l'any passat vam llançar la campanya # jotambésocfranca per donar visibilitat a les dones que treballen al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona i aquest any hem volgut fer un pas més enllà per seguir avançant en matèria d'igualtat d'oportunitats de gènere". Sorigué ha afegit que "és una evidència que els llocs directius s'han d'aconseguir per qüestions de qualitats, capacitats, exercici, formació, habilitat ... i no per una qüestió de gènere. Els factors d'èxit de qualsevol professió radiquen en el lideratge, la comprensió del panorama general i la capacitat d'anàlisi i decisió, però mai ha de residir en el fet que sigui home o dona".