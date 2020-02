El Govern central amplia les proves de coronavirus a malalts amb pneumònia

Espanya amplia els criteris per investigar alguns malalts sospitosos de ser portadors, provinguin o no de zones de risc.









Els casos lleus de coronavirus es podran seguir en els domicilis i es faran proves per detectar el virus a les persones amb pneumònia o casos d'infecció respiratòria greu ingressades als hospitals.





Així ho han acordat el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en el si del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), convocat de forma extraordinària pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, i on s'ha aprovat un nou protocol d'actuació .





Es tracta de dues mesures contemplades en el nou protocol elaborat pel Ministeri de Sanitat, i que ha estat aprovat per les comunitats autònomes, i en el qual també s'assenyala que els ciutadans de les zones italianes de Llombardia, Piemont, Emília-Romanya i Vènet, així com els del Japó, l'Iran, Corea del Sud i Singapur, siguin considerats pacients de risc. A més, s'ha acordat recomanar, "però no prohibir", no viatjar a aquestes zones i als espanyols que siguin allí que atenguin les autoritats sanitàries del país.



"Sobre la base de l'evolució que hem apreciat a Itàlia, l'Iran i Corea del Sud hem decidit actualitzar la definició de cas, les zones de risc en línia amb el que es va discutir en la reunió del Centre Europeu de Control de Malalties. D'aquesta manera, totes les persones que presentin símptomes gripals i que en els 14 dies anteriors a aquesta presentació de símptomes hagin estat en aquesta zona de risc, han de ser considerades com un cas i han de contactar amb els serveis de salut i sotmetre's a una prova per a confirmar o descartar el virus", ha explicat Illa.



Al mateix temps, aquelles persones que tinguin una infecció respiratòria aguda seran considerades com a sospitoses o 'casos en investigació', sempre que hagin estat en les zones de risc en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes o hagin tingut contacte amb un cas confirmat o en estudi. Els contactes són tinguts en compte en el cas de les persones que hagin proporcionat cures a una persona amb símptomes sospitosa o confirmada amb coronavirus, com per exemple els treballadors sanitaris, familiars o altres que hagin tingut contacte físic; aquells que hagin estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat amb símptomes.



"Aconsellem que el primer contacte sigui telefònic perquè és molt més aconsellable i més còmode cridar i, moltes vegades, la presa de mostres es podrà fer en el domicili. Això és molt més pràctic des de tots els punts de vista i més còmode. Així mateix, volem reforçar totes les mesures tendents a millorar la detecció precoç i augmentar la sensibilitat del sistema sanitari per a millorar el diagnòstic. Es tracta de mesures que han demostrat que són eficaces", ha asseverat el ministre, per a detallar que s'ampliarà la informació als viatgers en els ports i en els aeroports.



El ministre de Sanitat ha recordat que les tres persones que actualment hi ha infectades amb el nou coronavirus a Espanya, dos a Tenerife i un a Barcelona, s'han contagiat a Itàlia i que, per tant, "no s'ha produït" cap transmissió dins del territori espanyol. Així, ha ressaltat el compromís dels professionals sanitaris i ha informat que el Ministeri duplicarà les reunions del Comitè de Seguiment del Coronavirus, que fins ara es reunia una vegada al dia.