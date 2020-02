La Fiscalia té la clau perquè Torra deixi de ser president de la Generalitat

El Ministeri Públic valora informar en contra d'admetre a tràmit el recurs que va presentar el president de la Generalitat contra la seva condemna d'inhabilitació i si la Sala Penal del Suprem assumeix el criteri, la sentència seria ferma en menys d'un mes i Torra quedaria inhabilitat de forma definitiva per a l'exercici de càrrec públic.













Fonts jurídiques afirmen que el fiscal veu raons per aplicar, la previsió recollida en la Llei d'enjudiciament criminal, que en el seu article 885 indica que els recursos poden inadmetre "quan manquen manifestament de fonament".





El criteri ha de ser encara visat per la nova fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, que prendrà possessió aquest dimecres del seu càrrec. Però la seva decisió no és vinculant per al tribunal, que pot decidir en un altre sentit.





El president atacava al llarg de més de 300 pàgines a la Junta Electoral Central, a el jutge que va instruir les diligències i als membres de tribunal que el va condemnar. Assegurava, a més, que la sentència estava teledirigida des d'un inici i que és víctima d'una "persecució política".





Durant el judici celebrat al novembre, Torra ni tan sols va fer l'intent de negar el delicte que se li imputava i va acabar amb una condemna a un any i mig d'inhabilitació, una multa de 30.000 euros i la prohibició, encara no ferma, d'exercir càrrecs públics tant en l'àmbit autonòmic com estatal i europeu.





Des de llavors es van obrir dues vies al Suprem que afecten el temps que pot mantenir-se Torra com a president: la penal i la contenciosa.





La via penal està en mans de la Sala Segona de l'Suprem, on la postura de Fiscalia pot resultar determinant.





La via contenciosa la dirimeix la Sala Tercera del Suprem, es refereix en exclusiva a l'acord que va adoptar la Junta Electoral de desallotjar-lo de Parlament. El 23 de gener ja van avalar per unanimitat l'ordre de retirar-li el seu escó i ara treballen en la sentència final, que no estarà a punt fins a l'abril.





Si Quim Torra queda inhabilitat, perdrà l'opció de triar el moment d'una cita electoral a la qual ja no acudirà com a candidat.