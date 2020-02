Aquest passat dimarts es va activar el protocol de coronavirus a Viladecans

Unes fotos de veïns propers al Cap Maria Berandes de Viladecans acrediten la posada en marxa del protocol preventiu de coronavirus a l'ambulatori de Viladecans aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament ho ha confirmat mitjançant un tweet i altres fonts indiquen que estaria aïllat en el Hospital del municipi.





Segons les xarxes socials de l'Ajuntament de Viladecans aquest dimarts a la tarda una persona va anar a dos dels ambulatoris de la ciutat (CAP Maria Bernades i CAP Montbaig) i el personal sanitari, davant la sospita de coronavirus, va activar el protocol corresponent. Posteriorment el Servei d'Epidemiologia de la Generalitat de Catalunya va descartar que fos un cas de coronavirus.





Sembla ser que la persona que va activar el protocol a Viladecans primer va anar a al Cap Montbaig (Torre Roja) i procedia de Milà amb símptomes de Coronavirus.





























El Departament de Salut de la Generalitat compareixerà aquest dimecres a les 13: 00h per informar sobre els casos de coronavirus a Catalunya i s'espera que confirmi el resultat de la prova realitzada ahir al Cap Maria Bernades de Viladecans.













Actuació al Cap Maria Bernades / @karlostmb













Previsiblement l'activació de l'protocol contra el coronavirus, de què donen bon compte les fotografies realitzades per un veí de Vildecans al aquest CAP, donin com a resultat, un "negatiu per coronavirus" però no serà fins la compareixença de el Departament de Salut que oficialment es coneixeran els resultats d'aquesta acció en el municipi de la comarca del Baix Llobregat.









Actuació al Cap Maria Bernades / @karlostmb









Posats en contacte amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no ha volgut ni afirmar ni desmentir les fotografies que han arribat a la redacció de Vilapress. En el propi ambulatori han declinat fer declaracions a aquest diari i ems han remés al Departament de Salut.









Actuació al Cap Maria Bernades / @karlostmb









VUIT CASOS DE CORONAVIRUS DETECTATS A ESPANYA





Els contagiats pel coronavirus superen ja els 350 a Itàlia i, entre ells, hi ha quatre menors de la regió de la Llombardia, la més afectada, segons ha confirmat el regidor de sanitat de la regió, Giulio Gallera. Per primera vegada hi ha un positiu entre menors, als quals la infecció afecta de manera lleugera, segons Gallera.









Kazakhstan ha anunciat que va a suspendre a partir d'l'1 de març els vols a l'Iran i limitar aquells que tenen com a destinació Corea de Sud a causa de l'amenaça de l'coronavirus, segons ha informat el responsable de l'servei epidemiològic estatal, Zhandarbek Bekshin.





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dimecres que tots els protocols per al Coronavirus estan funcionat amb total normalitat, que està "tot previst" i que ara "el més perillós és la por més que el mateix virus ".





Ayuso ha destacat la responsabilitat de el jove infectat que aquest dimarts va recórrer als serveis sanitaris i que ara està a l'Hospital Carlos III i el segon en la Fundació Jiménez Díaz, que serà traslladat a el mateix centre sanitari.





Dos dels nou casos en observació a Andalusia es troben a l'Hospital Universitari Juan Ramón Jiménez d'Huelva, segons han informat a Europa Press des de la direcció de centre hospitalari de Huelva.





A França, les autoritats sanitàries eleven a 17 els casos de coronavirus i informen que s'ha registrat el primer mort per aquesta malaltia, a París, segons recull Reuters.





El corresponsal de TVE a Itàlia, Lorenzo Milá, ha informat que al nord d'Itàlia són 325 les persones infectades i les autoritats sanitàries expliquen el ràpid augment de casos perquè a l'Hospital de Codogno, van trigar diversos dies a adonar-se que no estaven tractant grips comuns sinó coronavirus.





El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha assegurat a Los Desayunos de TVE sobre el coronavirus a Andalusia hi ha nou persones en observació i un cas a Sevilla que s'està investigant. També ha cridat a la "serenitat" perquè és un contagi que té menys mortalitat que una grip normal.





Els vuit nous casos de coronavirus que s'han confirmat en els últims dies a Espanya se sumen als dos que ja havien estat donats d'alta a La Gomera i Mallorca, el passat 14 de febrer.