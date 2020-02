Segons l'OMS Xina està aconseguint controlar l'epidèmia

Bruce Aylward, cap de la missió d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Xina que ha visitat diverses ciutats al país asiàtic per veure l'evolució de l'brot de coronavirus Covid-19, ha assenyalat que la Xina està aconseguint controlar la epidèmia, mentre la resta del món encara "no està llest".

"La unànime conclusió l'equip és que la Xina ha canviat el curs de l'brot dins el país. El que era un ràpid creixement, es va estabilitzar i ha començat a baixar més ràpid que el que un pot esperar si haguéssim estat observant les dinàmiques naturals d'aquest tipus de casos. Centenars de milers de casos s'han previngut a la Xina gràcies a aquesta agressiva intervenció ", ha assegurat Aylward en roda de premsa aquest dimarts.





De fet, l'expert ha recomanat que en lloc de debatre sobre el coronavirus és o serà una pandèmia, el que haurien de fer la resta de països és copiar les estratègies que han funcionat a la Xina. "Quants països tenen plans per tenir llits d'hospital, ventiladors, subministrament d'oxigen, capacitat de laboratori?", S'ha preguntat, al que ha afegit que cal "mirar" l'exemple de la Xina.





L'expert va dir no haver vist res igual en els seus 30 anys com a epidemiòleg. "Ha estat l'aplicació del que alguns estimen són velles i bàsiques normes de salut pública amb un rigor i d'una manera mai vista abans en la història. Bàsicament el que han fet és trobar els casos de contagi, els han aïllat i han aplicat limitacions de moviment ", ha aplaudit.





Aylward ha enumerat cinc estratègies de la Xina que han estat "crítiques" per aplacar el brot, entre elles la restricció de moviments "estricta" a Wuhan, epicentre de l'brot; "Reorientar" tota la maquinària estatal per a la contenció; l'ús de dades per a econctrar cada contacte; hospitals especialitzats en la lluita contra el Covid-19 o un tractament científic "molt àgil".





D'altra banda, ha detallat que la "segona gran conclusió" és que la resta de països "simplement no està llest". "Però poden estar llestos ràpidament si hi ha un canvi de mentalitat sobre com anem a manejar la malaltia", ha puntualitzat Aylward. L'expert ha comentat que molts països es pregunten si el Covid-19 és una pandèmia, al que ha respost que "això és una epidèmia que està creixent ràpidament en diferents llocs i que cal aturar súper ràpidament per prevenir una pandèmia".