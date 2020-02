L'Hospitalet ratifica el canvi urbanístic per a ampliar el recinte de Gran Via

El ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha ratificat aquest dimecres l'aprovació provisional del pla urbanístic per a ampliar el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on es desenvolupa la major part del programa del Mobile World Congress (MWC).





Aquest és l'últim tràmit que tenia pendent L'Hospitalet després de fer l'aprovació inicial a la fi de juliol, i ara li correspon a la Generalitat la definitiva, han informat fonts del consistori.









L'Ajuntament de L'Hospitalet ha defensat que l'ampliació del recinte de Gran Via és "molt important" per a la ciutat, ja que reforça el districte econòmic al voltant de Plaza Europa i el turisme de negocis que genera, a més de que els donarà més ingressos fiscals.





L'ampliació del recinte Gran Via permetrà arribar fins als 300.000 metres quadrats de superfície bruta expositiva, enfront dels 240.000 actuals, la qual cosa convertirà al recinte firal en un dels més grans del món.









El recinte s'expandirà en uns terrenys confrontants de 40.000 metres quadrats, en els quals hi ha dues edificacions i terrenys no ocupats, i es construirà un edifici de dues plantes de 60.000 metres quadrats, una edificació per a oficines i serveis, i s'enllaçarà el Pavelló 1 i el hall Europa mitjançant un pas elevat.