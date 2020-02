Marlaska deixa clar a l'independentisme que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil seguiran a Catalunya

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusat aquest dimecres a la CUP d'actuar a l'igual que Vox per no respectar la separació de poders i qüestionar el pluralisme polític. En aquest sentit, ha negat les acusacions independentistes que a Espanya es reprimeix i, davant la petició que surtin de Catalunya "les forces d'ocupació", ha avisat que la Policia i la Guàrdia Civil seguiran aquí per defensar "un espai de llibertat i seguretat per al conjunt dels espanyols".





"A Espanya no existeix repressió de la discrepància política", ha dit Grande-Marlaska com a resum a la seva intervenció a la interpel·lació al Congrés dels Diputats a càrrec del diputat de la CUP Albert Botran Pahissa. Segons el titular de l'Interior, el que manifesten és "falta de rigor pel que fa a les institucions i als l'Estat de Dret".





El ministre s'ha referit a informes com el de l'ONU que situen Espanya entre les 20 democràcies plenes del món i ha demanat "rigor" després que el partit independentista hagi expressat la seva por que la Mesa de Diàleg amb la Generalitat que es inicia aquest dimecres mantingui "per sota la repressió" policial que la CUP qualifica com "forces d'ocupació".









"La Policia Nacional i la Guàrdia Civil seguiran a Catalunya com seguirem la resta d'espanyols, els que pensem d'una forma i pensem d'una altra, i només volem un espai de llibertat i seguretat per al conjunt dels espanyols", ha respost Gran- Marlaska. El ministre ha subratllat la "ironia" que la CUP estigui "una mica a prop" de Vox a l'acusar el Govern de "saltar-se alegrement la legislació".





"LA NO POLÍTICA DE RAJOY A CATALUNYA"





Per Grande-Marlaska, la prova que a Espanya no hi ha repressió però sí "discrepància" és que partits com la CUP participen de la vida parlamentària "amb tots els drets i garanties". En aquest punt, ha desitjat que la Mesa de Diàleg entre l'Executiu i el Govern avanç perquè, segons la seva opinió, en el que sí poden coincidir és que el Govern de Mariano Rajoy "va errar amb el seu no política cap a Catalunya".





El diputat Botran Pahissa ha denunciat un "clima de repressió contra l'independentisme" al·ludint al dispositiu després de la sentència de l'1-O i operacions contra els Comitès de Defensa de la República (CDR), denunciant suposades conductes il·lícites com el trasllat amb ulls embenats, amenaces a familiars de detinguts, la ingesta de substàncies per orientar les declaracions en seu policial o la filtració de sumaris perquè es parlés de terrorisme i explosius.





En la seva defensa de la suposada repressió, la CUP ha citat les manifestacions d'agricultors de les últimes setmanes per preguntar-se si "també seran perseguides amb el mateix zel policial i judicial". "No l'hi desitgem a ningú", ha matisat el diputat, equiparant els talls de carretera i de frontera dels treballadors de camp amb les que duen a terme grups independentistes disconformes amb sentències judicials com la que va condemnar els líders del 'procés' .





"Vostè ja ha celebrat el judici, la policia és culpable i l'Estat repressor; oblida que hi ha jutges i fiscals que resolen aplicant la llei i que la Guàrdia Civil, la Policia o els Mossos d'Esquadra practiquen entrades i registres perquè un jutge dicta una resolució i realitza seguiments per respectar les limitacions transitòries", ha sostingut Grande-Marlaska.





El passat com a jutge del ministre de l'Interior també ha estat objecte de debat en defensar la CUP que va ser condemnat per no investigar les tortures a detinguts. "Llegiu bé", ha dit Grande-Marlaska en referir-se a la sentència de Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), "és per no investigar, però jo no era competent sinó un jutge territorial". A més, ha indicat que "Espanya és el país menys demandat i condemnat davant el TEDH".