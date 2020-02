Artur Mas es distancia de Puigdemont obrint-se a acords puntuals amb el PSC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha rebutjat aquest dimecres un eventual Govern de JxCat amb PSC després de les eleccions, assegurant que seria "clarament excessiu", però sí que ha defensat arribar a acords puntuals.





En una entrevista d'Europa Press, ha deixat clar que la seva aposta passa per la suma sobiranista després dels comicis, prioritzant així de nou la recerca d'un pacte amb ERC, però "els socialistes, en el món sobiranista, no hi són".





"No crec que hagi d'arribar l'esquema de governar junts la Generalitat. Una altra cosa és a nivell local, en ajuntaments, consells comarcals i diputacions, però a nivell de Parlament crec que no ha de plantejar-se un govern conjunt", ha sostingut.





No obstant això, defensa entendre amb el PSC i mantenir un "canal de diàleg obert" amb la formació de Miquel Iceta, destacant que la taula de diàleg entre governs és un exemple d'això.









"Amb Vox no et pots entendre en res; amb Cs i PP, en gairebé res, però amb el PSC ens hem d'entendre amb una sèrie de coses", i també ha inclòs als comuns en aquest plantejament, tot i demanar-los que flexibilitzin la seva ideologia.





Sobre l'actitud d'ERC en aquesta legislatura, ha assegurat que és un partit que està "a les antípodes" de la qual ell va conèixer quan presidia la Generalitat, quan van haver de negociar la consulta del 9N el 2014 i la configuració de JxSí.





"Ara estem amb una ERC que no sembla ERC, és una altra ERC: ara diuen 'No hi ha pressa, cal ampliar la majoria, parlar també amb Madrid': és una altra ERC, diferent", ha assenyalat.





També ha demanat als republicans que, mentre estiguin al Govern amb JxCat, hi hagi una "lleialtat mútua", després d'acusar ERC d'haver negociat pel seu compte amb el PSOE.





L'expresident també ha explicat que les negociacions per reordenar l'espai de JxCat estan en curs, que vol ser optimista però que encara no hi ha una solució al respecte, i creu que la convocatòria d'eleccions pot accelerar la seva definició final.





REORDENACIÓ DE JxCat





Després d'insistir que la seva prioritat passa perquè JxCat pugui funcionar com un sol partit, ha precisat que, si no és possible, sí pugui realitzar-se una coalició electoral: "No és tan bo com la unificació, però permetria seguir junts, i cada un amb la seva personalitat ".





"L'últim escenari, el de la separació i disgregació, és l'únic en el qual jo no col·laboraria, ni en un costat ni en l'altre", ha advertit.





EL PERFIL DEL CANDIDAT





Sobre el perfil que hauria de tenir un candidat de JxCat a les eleccions, Mas considera que ha de tenir "experiència de govern", aglutinar consensos, tenir motivació pel dia a dia i conèixer l'administració, entre altres qüestions.





Tot i que admet tenir "un perfil" al cap, no vol desvetllar, i creu que seria "un actiu" que fos una dona, però deixa clar que no ha de ser una condició.





Pel que fa al projecte 'El País d'Demà', ha aconsellat als impulsors d'iniciativa --en què estan exdirigents i exdiputats del PDeCAT com Marta Pascal, Carles Campuzano i Jordi Xuclà-- que esperin a que l'espai de JxCat estigui reordenat abans de prendre la decisió de saltar a l'arena política.





"El meu consell seria que no s'avancés definitivament en aquest terreny fins que quedi definitivament aclarit l'espai de JxCat. Hi ha eleccions, i aquest espai ha de aclarir-se en un sentit o altre, i sempre s'està a temps de prendre decisions més definitives", ha conclòs.





Mas té l'esperança que l'espai de JxCat es pugui definir "de manera definitiva com una 'gran casa del món sobiranista', que integri tots els que defensin la independència i el dret a l'autodeterminació.