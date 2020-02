Podem pressiona per alliberar Junqueras davant l'aprovació dels pressupostos

Podem pressiona Sánchez per tirar endavant la reforma del Codi Penal que permetria alliberar Junqueras. Els morats creuen que aquest gest serviria perquè ERC aprovés els comptes públics del Govern espanyol i salvés així l'estabilitat de la legislatura.





A més, l'enfortiment dels republicans com a socis de govern debilitaria a l'altra gran marca de l'independentisme, JxCat, davant d'unes eleccions catalanes que esperen a l'horitzó. En aquesta maniobra, els de Podem coincideixen amb el PSC, que aquests últims dies ha tornat a coquetejar amb la idea de l'indult als polítics empresonats.













Malgrat això, el president del Govern espanyol sembla no estar per la feina. L'indult és vist com una bomba explosiva per part dels socialistes, perquè saben que les forces de l'oposició utilitzarien aquesta mesura de gràcia concedida per carregar contra l'Executiu.





El pitjor és que preveuen que aquesta crítica de PP, Cs i Vox podria tenir efecte en una part de l'electorat d'esquerres que no veuria amb bons ulls que a menys de sis mesos de la sentència del Suprem es exonerara els culpables d'un delicte de sedició.





El Govern central prefereix treballar en una reforma del Codi Penal que, malgrat que estigui pensada per a uns pocs casos particulars, pugui disfressar-se com una actualització dels delictes contra l'Estat.





Mentrestant, la primera reunió de la taula de diàleg, celebrada el passat dimecres 26 de febrer a la Moncloa, va acabar sense cap avanç però entre mostres de distensió per part de les delegacions de la Generalitat i del Govern espanyol.