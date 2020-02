Onze casos confirmats per coronavirus a Espanya

Espanya registra 11 casos positius per coronavirus registrats a Tenerife (quatre), Barcelona (2), Madrid (2), La Gomera (2) i Castelló, relacionats amb el focus de virus registrat al nord d'Itàlia, i un altre cas més en Sevilla, el primer de contagi local.





L'últim cas conegut ha estat a l'illa de la Gomera, on una resident al municipi de Vall Gran Rei ha donat positiu per coronavirus després d'haver viatjat a Itàlia entre el 4 i el 8 de febrer.





La dona es troba ingressada i en aïllament a l'Hospital General de la Gomera i està pendent que se li realitzen les segones proves per confirmar o descartar aquest primer positiu a l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.





D'aquesta manera, ja són cinc les persones que han donat positiu per coronavirus a les illes Canàries, a més del turista alemany de la Gomera amb el virus que ja va ser donat d'alta hospitalària.





Els altres quatre turistes italians que es troben ingressats i aïllats a l'Hospital de la Candelaria de Tenerife en estar infectats per coronavirus es troben en bon estat de salut --dos sense símptomes i dos més amb afecció molt lleu-- i la resta de turistes que van tenir contacte estret amb ells ha donat negatiu en les proves.





Es tracta d'un matrimoni d'origen italià que va arribar a l'illa el passat dia 17 i dues persones més que van viatjar amb ells i van tenir contacte directe amb la parella.





Sis persones que van viatjar al costat de metge italià, natural de Llombardia, i la seva dona han donat negatiu en les proves realitzades. També ho han fet altres onze turistes allotjats a l'hotel d'Adeje que es trobaven en aïllament.





Com a mesura preventiva, l'hotel H10 Costa Adeje Palace on es van allotjar es troba en aïllament des de la nit d'aquest dilluns. Al mateix havia 37 italians d'un conjunt de més de 700 clients de 25 nacionalitats diferents.





PRIMER CAS DE CONTAGI LOCAL





A més, aquest migdia la Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia ha confirmat el desè pacient que ha donat positiu per coronavitus a Espanya i el primer cas confirmat a la CCAA. Segons assenyalen, es troba ingressat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.





A la tarda, La Conselleria ha informat que està investigant el focus de contagi d'aquest pacient, un empresari sevillà de 62 anys d'edat, ja que no ha viatjat a zones de risc com la Xina o Itàlia i no ha estat en contacte amb cap una altra persona malalta, de manera que seria el primer cas de contagi local de la malaltia a Espanya. Aquest home, que roman aïllat, va ingressar fa sis dies amb un quadre de pneumònia aplicant-se-el protocol habitual en aquests casos.





Hores abans, la Generalitat ha confirmat un segon cas de coronavirus a Catalunya. En un tuit ha informat que es tracta d'un jove de 22 anys que ha estat a Itàlia. És el segon cas que es confirma a Catalunya, després que dimarts fos detectada la primera afectada, una dona de 36 anys d'origen italià i resident a Barcelona.





El primer cas a la ciutat Comtal ha ocasionat que s'hagin identificat i posat en aïllament domiciliari a 25 persones pròximes a la pacient. Segons van informar fonts oficials, la pacient es va desplaçar dilluns a l'Hospital Clínic de Barcelona, on es troba en aïllament actualment, i clínicament està bé i presenta símptomes com la grip.





MADRID I CASTELLÓ





A Madrid, a última hora d'ahir es confirmava el primer positiu per Covid-19 d'un jove de 24 anys que va viatjar al nord d'Itàlia i que està ingressat a l'Hospital Carlos III, on la Comunitat de Madrid compta amb una unitat especialitzada de aïllament. Mentre que, a primera hora d'aquest matí de dimecres, el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmat un nou cas per coronavirus, també relacionat amb Itàlia.





La Conselleria ha comunicat la tramesa de mostres per a la seva confirmació al Centre Nacional de Microbiologia de Madrid, tal com marca el protocol establert per a aquests casos. Fins ara, la Comunitat de Madrid havia descartat més de 200 casos avaluats des que es va declarar el brot de coronavirus el passat 30 de desembre.





A més, s'ha confirmat una altra cas de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Es tracta del cas en estudi d'un home que havia acudit a l'hospital La Plana, a Vila-real (Castelló) amb símptomes compatibles amb la malaltia. Les primeres anàlisis han confirmat la presència de virus, ha indicat Sanitat en un comunicat.