Josep Maria Jové repeteix com a home fort d'ERC a la taula de diàleg

Josep Maria Jové, l'home de la 'Moleskine' amb tots els secrets de l'1-O, va tornar a ser present el passat dimecres a la taula de diàleg entre el Govern i el Govern. L'assistència de Jové, home de plena confiança d'Oriol Junqueras, va ser una condició inexcusable d'ERC tant per celebrar la trobada com per anar desbrossant el camí cap a l'aprovació dels pressupostos.





MÉS INFORMACIÓ Govern espanyol i Generalitat acorden que la taula es reuneixi un cop al mes





El fet que Jové fos imputat en la causa del 'procés' ja va aixecar suspicàcies al Govern durant la negociació de la investidura, però finalment Moncloa va cedir permetent la seva presència a la primera reunió de la taula de diàleg.





A canvi, el PSOE espera aconseguir aquests dijous el vot positiu d'ERC en l'aprovació de la senda de dèficit, primer pas per tirar endavant els pressupostos generals de 2020. Segons fonts consultades per 'El Confidencial Digital', tant polítics socialistes com republiacnos reconeixen que tots dos han cedit a la "escenificació" de la taula i que el pacte per al sostre de despesa ja s'ha substanciat.