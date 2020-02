Comença el setge judicial a Ábalos: el jutge sol·licita la normativa de funcionament de Barajas

El titular de Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha començat a investigar si es va cometre algun delicte en la trobada que va mantenir el passat 20 de gener a l'Aeroport de Barajas el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez i, entre les primeres diligències, ha sol·licitat al Ministeri de l'Interior que remeti la normativa de funcionament de l'aeroport, segons han informat fonts jurídiques.









El jutge instructor ha assumit la competència per investigar aquests fets i ha admès a tràmit la denúncia del PP --després acceptar aquest mateix dimecres la inhibició de l'assumpte per part del Jutjat d'Instrucció número 47-- i les querelles de Vox i Laócrates per presumptes delictes de prevaricació i desobediència, que s'estudiaran de manera conjunta.





Un cop ha acordat començar a investigar els fets, el jutge Serrano-Arnal ha decidit demanar al Ministeri de l'Interior un informe que expliqui quina és la normativa de funcionament de l'aeroport, així com qui són els funcionaris responsables de dur a terme el seu compliment per començar a analitzar si amb la trobada entre el ministre i la mandatària veneçolana es va infringir l'esmentat protocol.





D'altra banda, el magistrat ha rebut també la declaració jurada davant notari del vigilant de seguretat privada que va presenciar la reunió, ja que es tracta d'un document que forma part de la querella presentada per VOX, segons apunten les fonts consultades.