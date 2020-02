Absolts els 12 CDR jutjats per encadenar-se a Tribunal de Justícia de Catalunya el 2018

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha absolt 12 manifestants dels CDR jutjats el 5 i 6 de febrer per encadenar-se a l'accés de Palau de Justícia el 23 de febrer de 2018, per la qual cosa se'ls acusava de desordres públics i desobediència.









En la sentència, els magistrats assenyalen que no s'ha acreditat "cap tipus de danys a les persones o a les coses per part dels manifestants", de manera que no se'ls poden atribuir actes de violència.





"Ningú va patir cap lesió com a conseqüència de la conducta dels manifestants, ni els agents de policia que els desallotjaven de les escales i la carretera, ni els mateixos manifestants ni cap ciutadà o usuari de la via pública, de manera que no es pot dir que els acusats van executar actes de violència", constata.





Un dels 13 acusats no va acudir a l'opinió, en el qual la Fiscalia demanava dos anys i mig de presó per a 11 manifestants per un presumpte delicte de desordres públics, i un any per a dos processats per presumpta desobediència i resistència greu als agents de l'autoritat, mentre que la defensa va reclamar l'absolució i va al·legar el seu dret a manifestació.





Pel tribunal, l'acció està "emparada" pel dret fonamental de reunió i manifestació en protesta per l'aplicació del 155, malgrat que els acusats es mantinguessin immòbils a l'escalinata de Palau de Justícia, s'encadenessin a les portes de l'edifici i dificultessin el trànsit.





Té en compte que van actuar "dificultant però no impedint l'acció policial" de desallotjar i no van agredir els agents tot i que es van negar a ser traslladats, donant cops de peu a l'aire i regirant.





Així mateix, afirma que els acusats no van alterar la pau pública ni el normal desenvolupament de la convivència ciutadana que afectés a la integritat de les persones o la indemnitat dels béns, ni a el lliure exercici dels drets fonamentals, i que es va poder restablir la normalitat a l'edifici a l'hora d'obrir, sense impedir-l'entrada de funcionaris.





L'Audiència considera que seria "absolutament desproporcionat acudir a la via penal per a la sanció d'aquestes conductes", que poden rebre una sanció més adequada en el marc de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.