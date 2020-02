Ja hi ha 25 casos de coronavirus a Espanya

Dels 25 casos detectats, cinc són contagis locals i la resta "importats" per persones que havien viatjat recentment a Itàlia, on es pateix el pitjor brot de la malaltia fora del continent asiàtic.

















Set comunitats autònomes compten ja amb casos de coronavirus: Illes Canàries, Comunitat Valenciana, Madrid, Castella i Lleó, Catalunya, Aragó i Andalusia. Les regions amb més afectats són Comunitat Valenciana (vuit), seguida per les Illes Canàries (cinc), Madrid (quatre), i Catalunya (tres). A Castella i Lleó hi ha dos i un a Andalusia.





Sanitat investiga els contactes de les persones que no havien estat en zones de risc per a contenir el contagi de l'Covid-19, una malaltia amb una mortalitat que es redueix a l'0,7% fora de la Xina, on és d'entre el 2% i el 4%, en qualsevol cas, inferior a la d'altres malalties.





A la Xina, l'epicentre de la malaltia, continua evolucionant favorablement el control de virus, els morts ascendeixen a 2.788 i han resultat afectades 78.497 persones.





EL PACIENT DE SARAGOSSA SOTA OBSERVACIÓ





La pacient de 27 anys amb coronavirus a Aragó es troba de moment en el seu domicili de Saragossa sota observació mèdica i presenta símptomes lleus. En aquest cas s'ha decidit que romangui a casa perquè viu sola, segons ha explicat la consellera de Salut d'aquesta comunitat. "No hi ha cap evidència que es transmeti la malaltia de manera descontrolada" a Aragó, explica el director general de Salut Pública d'aquesta comunitat.





El director de Salut Pública d'Aragó explica que moltes trucades que arriben a l'061 busquen aclarir dubtes i amb preocupació sobre la seva situació o la situació d'un familiar davant la possibilitat d'haver contret el coronavirus.





La pacient amb coronavirus a Aragó s'ha confirmat la passada nit, segons explica el director de Salut Pública d'Aragó. Aquesta persona, que havia viatjat a Milà, va avisar el 061, una via que cada vegada utilitzen més persones per consultar la seva situació.





LA COMUNITAT VALENCIANA REGISTRA EL MAJOR NOMBRE DE CONTAGIATS





La Comunitat de Madrid i les Illes Canàries compten cadascuna amb cinc casos confirmats de coronavirus. La Comunitat Valenciana és la que registra un major nombre de casos, vuit. Les altres quatre comunitats autònomes amb casos positius són a Catalunya, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.





La majoria dels casos de coronavirus confirmats a Espanya són importats, és a dir, es tracta de persones que havien viatjat a el nord d'Itàlia. Sanitat investiga els grups de contacte dels cinc infectats que no havien tingut contacte amb cap focus de risc.





Els 130 turistes que tenen autorització per sortir de l'hotel de Adeje (Tenerife), on s'allotjaven quatre dels infectats, han començat a abandonar l'establiment, segons informa Carolina González al canal 24h. Hauran de seguir controlant la seva temperatura. Es tracta de les perosnas que van entrar a l'hotel quan ja no es trobaven allà els quatre turistes que van donar positiu.





INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS