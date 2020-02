Coneixes el model matemàtic de risc epidèmic del coronavirus estimat per a Espanya?

Un grup d'investigadors de la Universitat de Saragossa i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat un model matemàtic que permet fer prediccions de el risc de nous casos de contagi que hi ha als municipis d'Espanya.





En paraules dels seus creadors l'expansió del COVID-19 planteja molts reptes al nostre sistema sanitari i social. Un d'ells, és el de poder predir i quantificar l'emergència de nous casos derivats de contagis comunitaris a escala nacional.





S'entén per contagi comunitari, aquelles persones afectades pel virus per les quals es desconeix la font d'infecció, és a dir, sense historial de viatges recents a zones afectades, ni vincles directes amb altres contagiats.





Una de les majors dificultats amb què ens enfrontem és la de la detecció primerenca de casos per al seu aïllament i tractament mèdic. Aquest virus es caracteritza per un estat epidèmic asimptomàtic, o amb símptomes lleus o moderats, força llarg, que pot arribar fins als 14 dies d'acord amb les dades disponibles. El resultat de no tenir una detecció primerenca influeix de manera important en la propagació de l'epidèmia, i com a resultat dificulta en gran mesura la implementació de mesures de control eficaços.





Al web es posaràn els resultats d'aquest treball matemàtic que s'ha plasmat en un mapa que s'actualitzarà diàriament es muestrasn els resultats de el risc epidèmic estimat a Espanya, a nivell de municipis, derivats d'un model de propagació d'epidèmies basat en la mobilitat habitual (recurrent) entre municipis, de la població activa a Espanya, segons dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





El model incorpora les dades epidemiològiques reportats fins al moment per al COVID-19, i dades demogràfiques i de mobilitat entre municipis a Espanya. El model es pot traslladar perfectament a altres localitzacions on es disposin d'aquestes dades.













