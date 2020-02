Iglesias tria Montero i Echenique perquè encapçalin la seva llista a la direcció per Vistalegre 3

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha dissenyat una llista de candidats per renovar el Consell Ciutadà Estatal (CCE) del partit a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal de març que estarà encapçalada pels seus principals col·laboris, amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero , de número u, i el portaveu parlamentari, Pablo Echenique, de número dos, segons han informat fonts del partit morat.









Aquest divendres finalitza el termini per registrar les llistes per integrar el que és el màxim òrgan de direcció entre assemblees i, segons les fonts consultades, el líder 'morat' ha optat per confiar en els principals dirigents de Podem i integrants del seu nucli dur per ocupar els primers llocs d'aquesta llista.





Així, després de Montero i Echenique, figuren la secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra; el director de Comunicació d'Esglésies a la Vicepresidència segona de Govern, Juanma del Olmo; la secretària d'Estat d'Igualtat, Noelia Vera; i l'actual portaveu del partit, Rafa Mayoral.





Tots ells són ja membres de l'anomenat Consell de Coordinació Estatal -l'Executiva que porta el dia a dia de la formació-, un òrgan del qual tots els seus integrants aspiren a revalidar els seus càrrecs, com a candidats de l'equip d'Iglesias, amb bones posicions. Es tracta d'Alberto Rodríguez, Ana Marcello, Nacho Álvarez, Sofia Castañón, Txema Guijarro, Iodia Villanueva, Pilar Garrido, Meri Pita i Pablo Fernández.





Els únics dos membres de l'Executiva actual que no aspiren a revalidar el seu càrrec a Vistalegre 3 són la vicepresidenta tercera de Congrés, Gloria Elizo, i l'eurodiputat Miguel Urbán, un dels principals representants del corrent Anticapitalistes, que previsiblement deixarà el partit en març.