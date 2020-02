Iglesias i Colau es conjuren per afrontar la legislatura com un contrapoder del PSOE

El vicepresident segon de Govern i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i l'alcaldessa de Barcelona i líder d'En comú, Ada Colau, han defensat aquest dissabte la necessitat que Unides Podem, a més de ser força de govern, es reforci com " espai de contrapoder social i popular "al costat de la societat civil, i els seus integrants no oblidin" mai "d'on vénen, no s'allunyin de la gent, i per a què han de continuar treballant.





Al seu torn, el coordinador federal d'Izquierda Unida (IU) i ministre de Consum, Alberto Garzón, ha demanat "enfortir els instruments de coordinació" i estar "més units" en la presa de decisions, com a condició necessària perquè l'espai de Unides Podem pervisqui, i compleixi aquest objectiu de servir a la societat per millorar les seves condicions de vida.

MÉS INFORMACIÓ Iglesias vol debilitar Oltra a València





Així ho han posat de manifest els líders de les organitzacions que conformen Unides Podem durant el primer "trobada confederal" que han celebrat a Madrid aquest dissabte, sota el lema 'Caminant Juntes', davant els principals dirigents i càrrecs públics de Podem, IU i Catalunya a Comú.









Aquesta cita tenia com a objectiu donar imatge de "unitat", abordar els "reptes" del govern de coalició i reforçar l'espai confederal, i així ho han posat de manifest els tres dirigents en les seves intervencions inicials, que s'han succeït d'un petit debat entre els assistents, ja a porta tancada.





En aquesta intervenció, Iglesias ha defensat la necessitat d'"enfortir" Unides Podem i la relació entre els seus socis, però sobretot ha posat èmfasi en la importància que té, a l'hora de desenvolupar aquest espai, el comptar amb la societat civil i els moviments socials.





"NO NOMÉS ÉS IMPORTANT LA UNITAT" SINÓ CAMINAR AMB LA SOCIETAT CIVIL





"No només és important la unitat i la fortalesa d'aquest espai plural de convivència. És clau també seguir teixint la complicitat d'aquest espai polític amb la societat civil organitzada i els moviments socials", ha reivindicat.





En aquest sentit, ha assegurat que han de seguir treballant per armar "un bloc històric democràtic", no només amb les forces polítiques "sinó amb tots els col·lectius i moviments que en les últimes dècades han lluitat per la justícia social", davant de les " grans empreses "i els diferents governs. "La democràcia es construeix armant espais de contrapoder social i polític", ha remarcat.





Segons Iglesias, "només aquesta serà la garantia" que Unides Podem sigui capaç de resistir "els atacs de l'oposició amb menys responsabilitat d'Estat" que hi ha hagut mai, al seu parer, "i també els atacs dels que no es presenten a les eleccions, que segueixen tenint més poder que els Parlaments i que qualsevol govern ". "Això no se'ns oblidarà mai", ha avisat, abans de tancar la seva intervenció avisant que "hi ha Unides Podem per estona".





COLAU FA UNA CRIDA A "SORTIR DE LA BOMBOLLA INSTITUCIONAL"





En la mateixa línia, Colau ha demanat a tots els integrants de Unides Podem que s'esforcin per "sortir de la bombolla" que es genera amb la política institucional, tant en els parlaments com al Govern, perquè té una "inèrcia molt forta" i els pot portar a oblidar quina és la seva comesa ia allunyar-se "dels barris i la gent".





"És el que no podem permetre", ha emfatitzat, abans d'insistir que han de "sortir de la bombolla sempre que es pugui, i estar amb la gent". "La nostra màxima ha de ser saber qui som, d'on venim i per què som aquí. Sí es pot!", Ha reivindicat l'alcaldessa.





Com Iglesias, ha defensat que a l'igual que feien abans des dels carrers, ara des de les institucions també han de seguir fent front a "els poders fàctics que ho tenen tot lligat i ben lligat". "El tenien, perquè ens hem colat en el sistema i hem obert una esquerda que no es tornarà a tancar", ha matisat.





"Cal pensar en gran i recordar qui som. Molta gent diversa, però som els del 'Sí es pot'", ha emfatitzat, per afegir que, encara que la "unitat" és important, i és la que els ha donat "la fortalesa "d'aconseguir coses que semblaven impossibles", aquesta unió no ha de significar "homogeneïtzació". "Som diverses, i hem de conrear i posar en valor aquesta diversitat, perquè això també és la nostra fortalesa, no només la unió", ha defensat.





De fet, Colau ha assegurat que si alguna cosa defineix als integrants d'aquest espai, més que la "unitat", és que tots són "els del 'sí es pot'". "Estem en un Govern on governem en coalició i no tenim majoria absoluta. No és ni serà fàcil", ha reconegut, per afegir que, per això, ara més que mai, no han de "empetitir", sinó recordar que ja han aconseguit coses "que semblaven impossibles".





Per la seva banda, Garzón si ha volgut fer èmfasi que la "unitat popular" que han construït al voltant de Unides Podem és "irreversible". Això sí, ha avisat que, perquè aquest espai pervisqui i creixi, és imprescindible "enfortir els instruments de coordinació". "Necessitem estar més units també al voltant de la presa de decisions i en la intervenció en la societat", ha reclamat.





"Si ha demostrat aquest cicle electoral alguna cosa, és que aquesta unitat és necessària", ha recalcat Garzón. "La unitat és irreversible, no des d'un punt de vista tècnic, sinó polític, perquè en aquests anys hem demostrat el bon instrument que és. No hem pogut demostrar que sigui la panacea de tot, però és molt millor estar unides treballant conjuntament en un projecte polític que qualsevol alternativa existent", ha afirmat.





En aquesta línia, ha celebrat que actes com el d'aquest dissabte serveixen precisament per a "començar a pensar col·lectivament què fer" i garantir que d'aquí a "cinc, deu o quinze anys segueixi existint aquest espai polític". "El que hem aconseguit en aquests últims anys d'unitat popular és molt poderosos", ha reafirmat.





Segons Garzón, aquest és el "horitzó estratègic" pel qual han de treballar, sempre amb la vista posada a construir una eina que sigui "útil" per millorar les condicions de vida de la gent. "Això és només el principi", ha avançat.