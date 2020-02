Iglesias vol debilitar Oltra a València

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, vol debilitar aquells sectors de l'esquerra que formen part del seu partit o amb els quals té alguna relació. Després de la sortida dels Anticapitalistes, el seu objectiu ara a anar com a afins a Mónica Oltra, de Compromís, partit valencià que va pactar amb Íñigo Errejón per anar a les passades eleccions generals.



Iglesias vol persuadir els propers a Oltra amb llocs i contractes ministerials per aïllar els que van donar suport a Errejón i deixar sola a Oltra. Una estratègia que va dur a terme a Andalusia, per deixar a Teresa Rodríguez contra les cordes i que l'anticapitalista hagués de sortir de Podemos.



El líder morat, ara amb cartera ministerial, vol assegurar-se el control total del partit, que no només passa per la seva reelecció assegurada a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal del 21 de març, sinó en afeblir i aïllar aquells als quals no té confiança.





10 CANDIDATS DESCONEGUTS I SENSE PES ORGÀNIC





Iglesias revalidarà el seu lideratge al front de Podemos amb tota probabilitat, i sense dificultats, a la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal de 21 de març, ja que només han fet el pas per disputar-li el lloc deu candidats desconeguts --nou homes i una sola dona--, i sense cap pes orgànic en el partit, com és el cas del crític i exdirigent a Castella-la Manxa Fernando Barredo.





Les precandidatures d'Iglesias i de la resta de candidats a la Secretaria General, a Consell Ciutadà Estatal --el màxim òrgan de direcció entre assemblees--, a la Comissió de Garanties i a representants dels Cercles --les agrupacions de base de Podemos--, s'han fet públiques aquest dimarts.





A més d'Iglesias, deu persones han decidit registrar la seva candidatura per disputar-li a Iglesias el lideratge de Podemos. No obstant això, només seguiran endavant amb els candidats que compleixin els requisits i que aconsegueixin recaptar, entre el 21 i el 26 de febrer, 150 avals personals.





PODER ABSOLUT





L'equip tècnic que organitza la III Assemblea de Podem de març ha dissenyat un reglament amb un sistema de votació que obliga a votar en pack a secretari general i les seves propostes d'estatuts i d'estratègia política.





A més, aquesta candidatura per liderar el partit ha d'anar acompanyada obligatòriament d'una llista de candidats a Consell Ciutadà Estatal --el màxim òrgan de direcció--, encara que aquests sí que podran votar de manera individual, si el militant ho desitja.





D'aquesta manera, es tracta d'un model que facilita que el secretari general i candidat a la reelecció, Pablo Iglesias, guanyi totes les votacions.